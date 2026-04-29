«Ήθελα να κάνω ντόρο, είμαι σκοπευτής»: Η ομολογία του 89χρονου, το σχεδίαζε από τα Χριστούγεννα

Είναι μια από τις πιο αλλόκοτες και ταυτόχρονα τρομακτικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τις ελληνικές αρχές τα τελευταία χρόνια. Ένας άνθρωπος στην αυγή της δέκατης δεκαετίας της ζωής του, αντί για την ηρεμία των γηρατειών, επέλεξε να μετατραπεί σε έναν «μοναχικό λύκο», εκτελώντας ένα μεθοδευμένο σχέδιο ένοπλων επιθέσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Το FLASH φέρνει στο φως στοιχεία από τη δικογραφία των 31 σελίδων, αποκαλύπτοντας το χρονικό του τρόμου από τα Πετράλωνα και τη Λουκάρεως μέχρι τη σύλληψη στην Πάτρα.

Το χρονικό της πρώτης επίθεσης: Τρόμος στον ΕΦΚΑ Πετραλώνων



Όλα ξεκίνησαν το πρωί της 28ης Απριλίου 2026. Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, ο 89χρονος εισήλθε στο κτίριο του ΕΦΚΑ επί της οδού Κειριάδων 4. Με βήμα σταθερό, παρά την ηλικία του, ανέβηκε στον 4ο όροφο, εκεί όπου στεγάζεται το Τμήμα Μητρώου.

Στις 10:55 π.μ., οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν σκηνές αλλόφρονου πλήθους. Ο δράστης είχε ήδη πυροβολήσει κατά του υπαλλήλου. Τα ευρήματα της Σήμανσης στον χώρο αναμονής είναι αποκαλυπτικά: Κάτω από ένα καρότσι μεταφοράς εγγράφων, βρέθηκε ένα μπλε φυσίγγιο, ενώ στο δάπεδο εντοπίστηκαν ίχνη από σκάγια που τρύπησαν γραφεία και πληκτρολόγια και αίματα.

Οι φωτογραφίες της δικογραφίας δείχνουν αναποδογυρισμένες καρέκλες και έγγραφα διασκορπισμένα, δείγμα του πανικού που επικράτησε όταν ακούστηκε ο πρώτος κρότος.

Μαρτυρία που συγκλονίζει «Με κοίταξε στα μάτια και σήκωσε το όπλο»

Η κατάθεση της υπαλλήλου του ΕΦΚΑ αποκαλύπτει το μένος του δράστη. Η γυναίκα περιγράφει πώς βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τον θάνατο:

«Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Στην αρχή νόμιζα πως έπεσε κάτι βαρύ. Όταν σήκωσα το κεφάλι μου, είδα έναν ηλικιωμένο άνδρα να φοράει μια μακριά καπαρντίνα. Με κοίταξε με ένα βλέμμα απόλυτα ψυχρό. Τότε είδα την κάννη της καραμπίνας να βγαίνει μέσα από το ρούχο του. Πάγωσα. Πυροβόλησε προς το μέρος μου. Έπεσα στο πάτωμα και ένιωσα τα θραύσματα να περνούν από πάνω μου. Αν δεν είχα σκύψει, τώρα δεν θα μιλούσαμε».

Η ομολογία-σοκ: «Ήθελα να κάνω ντόρο, όχι να τους σκοτώσω»



Όταν ο 89χρονος συνελήφθη τελικά στην Πάτρα, η απολογία του ήταν αφοπλιστική και ταυτόχρονα προκλητική. Μετά από δεκαετίες διαμονής στο Σικάγο των ΗΠΑ, επέστρεψε στην Ελλάδα το 2005, κουβαλώντας, όπως φαίνεται, μια βαθιά οργή για το ελληνικό κράτος.



«Είχα σχεδιάσει την επίθεση από τα Χριστούγεννα», παραδέχεται κυνικά. «Ήθελα να πάω στον ΕΦΚΑ, στο Εφετείο και μετά στο Στρασβούργο. Διάλεξα να το κάνω τώρα γιατί μπορούσα ακόμα να φοράω την καπαρντίνα μου για να κρύβω την καραμπίνα. Αν έπιαναν οι ζέστες του Μαΐου, θα με καταλάβαιναν».



Στην ερώτηση των ανακριτών αν ήθελε να αφαιρέσει ζωές, απάντησε με την αυτοπεποίθηση μηχανικού: «Αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα το έκανα εύκολα. Είμαι σκοπευτής. Πυροβόλησα χαμηλά, κάτω από τα γόνατα, για να κάνω ντόρο, να ακουστώ. Με κορόιδευαν για τη σύνταξή μου, με έστελναν από το ένα γραφείο στο άλλο. Με έλεγαν "Γενίτσαρο" επειδή έζησα στην Αμερική».

Το οπλοστάσιο και η «χειρουργική» παρέμβαση



Ο 89χρονος δεν χρησιμοποίησε απλά όπλα, αλλά τα τροποποίησε ο ίδιος. Στις φωτογραφίες της δικογραφίας διακρίνονται, μια επαναληπτική κομμένη καραμπίνα (pump action) από την οποία είχε αφαιρέσει μεγάλο μέρος της κάννης και του κοντακίου για να είναι εύκολα αποκρύψιμη. Την αγόρασε, όπως λέει, παράνομα έναντι 1.500 ευρώ.

ΙΝΤΙΜΕ

Πάνω του βρέθηκε και ένα όπλο replica το οποίο είχε μετατρέψει σε ενεργό πυροβόλο, ικανό να δέχεται σφαίρες. Αυτό το όπλο βρέθηκε κατά τη σύλληψη, μαζί με 10 σφαίρες.

Η διαδρομή της διαφυγής: Ένα ταξί για την «ελευθερία»



Μετά το χτύπημα στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, όπου άφησε την καραμπίνα πάνω σε έναν πάγκο («δεν τη χρειαζόμουν άλλο», είπε), ο δράστης βγήκε στον δρόμο και σταμάτησε ένα ταξί.



Το δρομολόγιο που ακολούθησε δείχνει την απόλυτη διαύγεια του πνεύματός του. Ζήτησε από τον οδηγό να τον πάει στα ΚΤΕΛ Κηφισού. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, άλλαξε γνώμη και ζήτησε να μεταφερθεί απευθείας στην Πάτρα. Όπως είπε πλήρωσε στον οδηγό 300 ευρώ μετρητά. Στην Πάτρα, επιχείρησε να κάνει ανάληψη δολαρίων από την τράπεζα, αλλά δεν τα κατάφερε.



Έκλεισε εισιτήριο για το πλοίο της γραμμής προς Ανκόνα, με σκοπό να συνεχίσει το «ταξίδι της εκδίκησης» προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

Το προφίλ ενός εμμονικού δράστη: Η προειδοποίηση του 2018



Η δικογραφία σύμφωνα με πληροφορίες αποκαλύπτει πως οι αρχές είχαν «προειδοποιηθεί». Συγγενικό του πρόσωπο κατέθεσε πως το 2018 ο 89χρονος είχε πάει στα δικαστήρια και είχε αφήσει φυσίγγια στο γραφείο ενός εισαγγελέα, λέγοντας: «Αυτή τη φορά φέρνω τα φυσίγγια, την επόμενη θα φέρω την καραμπίνα». Τότε είχε νοσηλευτεί για 23 ημέρες σε ψυχιατρική κλινική και του είχαν κατασχεθεί όπλα, όμως κατάφερε να εξοπλιστεί ξανά μέσω της μαύρης αγοράς.

Το βαρύ κατηγορητήριο



Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Διακεκριμένη οπλοφορία και οπλοχρησία εντός δικαστικού καταστήματος.

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και όπλων.

Διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.

Ο 89χρονος παραμένει κρατούμενος, δηλώνοντας έτοιμος να πάει στη φυλακή, αρκεί, όπως λέει, «να μάθουν όλοι τι μου έκαναν». Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τεράστια κενά στην ασφάλεια των δημόσιων κτιρίων, καθώς ένας ηλικιωμένος με μια κομμένη καραμπίνα κάτω από το παλτό του κατάφερε να περάσει ανενόχλητος από δύο από τα πιο καλά φυλασσόμενα σημεία της πρωτεύουσας.