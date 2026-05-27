Κώστας Παπαδόπουλος: Ήθελε να προσλάβει τον 14χρονο στο μαγαζί για να ξεφύγει από την παραβατικότητα

Ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, αρνείται κατηγορηματικά ότι χτύπησε τον 14χρονο Ρομά στο Μενίδι, υποστηρίζοντας πως ουδέποτε είχε πρόθεση να του προκαλέσει κακό. Αντίθετα, όπως έγινε γνωστό, είχε εκφράσει την πρόθεση να τον βοηθήσει, προσφέροντάς του εργασία στο ζαχαροπλαστείο του, ώστε να αποκτήσει ένα μικρό εισόδημα και να απομακρυνθεί από παραβατικές συμπεριφορές.



Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες, παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με τον ίδιο να απορρίπτει τις κατηγορίες περί ξυλοδαρμού και να δίνει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε συζητήσει με το οικογενειακό του περιβάλλον την πρόθεσή του να απασχολήσει τον ανήλικο στο κατάστημά του, προκειμένου «να παίρνει ένα χαρτζιλίκι και να μην αναγκάζεται να κλέβει».

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (25/5), όταν ομάδα ατόμων Ρομά φέρεται να μπήκε στο ζαχαροπλαστείο του και να αφαίρεσε τσάντα και κινητό. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο ανήλικος επέστρεψε τραυματισμένος, με την οικογένειά του να κάνει λόγο για ξυλοδαρμό.

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι ο ανήλικος τον παρακάλεσε να μην τον παραδώσει στην αστυνομία και πως του υποσχέθηκε την επιστροφή κλεμμένου κινητού.

«Λύγισε όταν τον είδε τραυματισμένο»

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, όταν ακινητοποίησε τον ανήλικο και είδε τα τραύματά του, λύγισε και αρχικά σκέφτηκε να τον οδηγήσει στην Ασφάλεια, ωστόσο τελικά τον άφησε να φύγει.

Μετά το περιστατικό, ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι δέχεται απειλές από άτομο που διαμένει σε καταυλισμό της περιοχής και φέρεται να είναι συγγενής του ανηλίκου. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για πρόταση χρηματικού διακανονισμού, την οποία ο ίδιος απορρίπτει.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη ανηλίκου, ενώ η δίκη του στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο του 2027 λόγω ασθένειας του συνηγόρου του.