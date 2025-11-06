«Ήθελαν να με ταπεινώσουν»: Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική βία που υπέστη ως όμηρος της Χαμάς

Έζησε στην κόλαση για δύο χρόνια. Κάθε μέρα προσευχόταν να τελειώσει το μαρτύριό του και τώρα που ο Rom Braslavski βρίσκεται πια στην αγκαλιά της οικογένειάς του με σπασμένη φωνή και δάκρυα στα μάτια περιγράφει τη φρίκη που έζησε ως όμηρος της Χαμάς, μετά την απαγωγή του από το μουσικό φεστιβάλ Nova.

Ο Ισραηλινός όμηρος που απελευθερώθηκε μαζί με ακόμη 47 άτομα, μετά την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα, μίλησε για τη βία που υπέστη στη διάρκεια της αιχμαλωσίας του, καταγγέλλοντας ότι εκτός από τα βασανιστήρια, δέχθηκε και σεξουαλική κακοποίηση.



Ο Rom Braslavski, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας όταν απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023, δήλωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Hazinor» του Channel 13 ότι τον έγδυσαν και τον έδεσαν όσο ήταν αιχμάλωτος.

Είναι μάλιστα ο πρώτος άνδρας όμηρος που καταγγέλλει δημόσια ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση ενώ βρισκόταν σε αιχμαλωσία.



«Μου έβγαλαν όλα μου τα ρούχα, τα εσώρουχά μου, τα πάντα. Με έδεσαν από το...» λέει ο 21χρονος Rom Braslavski, με τη φωνή του να χάνεται χωρίς να ολοκληρώσει την πρότασή του. Ήμουν εντελώς γυμνός. Με είχαν εξαφανίσει, πέθαινα χωρίς φαγητό. Και προσευχήθηκα στον Θεό να με σώσει, να βγάλει από εκεί...».

Former hostage Rom Braslavski showed extraordinary courage in sharing the horrors of his captivity, including a horrific sexual assault he endured while held by Islamic Jihad terrorists. His trembling voice, heard tonight in Israel and around the world, breaks through the walls… pic.twitter.com/MvGpNdRK7h — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 5, 2025

«Ήθελαν να συντρίψουν την αξιοπρέπειά μου»

Ο Rom Braslavski ανέφερε ότι επρόκειτο «αναμφισβήτητα» για σεξουαλική επίθεση.



«Πρόκειται για σεξουαλική βία και ο κύριος σκοπός της ήταν να με ταπεινώσουν. Ο στόχος ήταν να συντρίψουν την αξιοπρέπειά μου και αυτό ακριβώς έκαναν», είπε ο Rom Braslavski στη συνέντευξη, η οποία βιντεοσκοπήθηκε την περασμένη εβδομάδα και κοινοποιήθηκε στο CNN. «Είναι δύσκολο για μένα να μιλήσω συγκεκριμένα για αυτό το κομμάτι. Δεν μου αρέσει να μιλάω γι' αυτό».



Ο 21χρονος Braslavski ήταν μεταξύ των τελευταίων 20 ζωντανών ομήρων που απελευθερώθηκαν τον περασμένο μήνα μετά από περισσότερα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Κρατούνταν από την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση στη Γάζα που συμμάχησε με τη Χαμάς, η οποία κρατούσε επίσης Ισραηλινούς ομήρους κατά τη διάρκεια του πολέμου.



O Rom Braslavski κατά την επιστροφή του στο Ισραήλ μετά την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς (REUTERS/Hannah McKay)

«Ακόμη μία μέρα στην κόλαση»



Η παλαιστινιακή οργάνωση είχε δημοσιεύσει βίντεο με τον αποστεωμένο Braslavski νωρίτερα φέτος, με τον πατέρα του να λέει ότι δεν αναγνώρισε τον γιο του. Η μητέρα του είχε δηλώσει σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι φέρεται να πιέστηκε να ασπαστεί το Ισλάμ με αντάλλαγμα φαγητό.



«Είναι δύσκολο. Ήταν κάτι φρικτό», είπε ο Rom Braslavski για τη φερόμενη σεξουαλική επίθεση που υπέστη. «Απλώς προσεύχεσαι στον Θεό να σταματήσει. Και όσο ήμουν εκεί - κάθε μέρα, μετά από κάθε ξυλοδαρμό - έλεγα στον εαυτό μου: "Επέζησα άλλη μια μέρα στην κόλαση"».



«Αύριο το πρωί, θα ξυπνήσω σε μια άλλη κόλαση. Και μια άλλη κόλαση. Και μια άλλη κόλαση», είπε. «Δεν τελειώνει ποτέ».



This is Rom Braslavski. He will be dead very soon. Hamas kidnapped him violently on Oct 7 from the Nova Music Festival. Hamas is ISIS.

70 % of Palestinians in West Bank support ISIS.

World has gone mad.

Rom’s family wants the world to see this.

Sadly. I know how many will react. pic.twitter.com/OWagEKifOs — Vivian Bercovici (@VivianBercovici) August 3, 2025

Οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση από τη Χαμάς



Άλλοι Ισραηλινοί όμηροι ισχυρίστηκαν ότι δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση ή κακοποίηση ενώ βρίσκονταν υπό την ομηρία της Χαμάς, έναν ισχυρισμό που αξιωματούχοι της Χαμάς αρνήθηκαν επανειλημμένα. Αλλά μέχρι τώρα, ως θύματα είχαν αναφερθεί μόνο γυναίκες όμηροι.

Η Amit Soussana, μια Ισραηλινή όμηρος που αφέθηκε ελεύθερη μετά από σχεδόν δύο μήνες αιχμαλωσίας, ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση υπό την απειλή όπλου από τον φρουρό της, μέλος της Χαμάς. Είναι μία από τους περισσότερους από 12 πρώην ομήρους που περιέγραψαν ότι βίωσαν ή έγιναν μάρτυρες σεξουαλικής βίας ενώ βρίσκονταν σε αιχμαλωσία, σύμφωνα με έκθεση που συνέταξε το Dinal Project.

Η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΟΗΕ για τη Σεξουαλική Βία σε Συγκρούσεις, Pramila Patten, δημοσίευσε επίσης μια έκθεση πέρυσι, στην οποία ισχυρίζεται ότι βρήκε «σαφείς και πειστικές» πληροφορίες ότι όμηροι στη Γάζα κακοποιήθηκαν σεξουαλικά.