Ήθελε να αντιγράψει Ανδρέα, σειρά παίρνει ο Λαλιώτης

Δύο πολιτικούς έρωτες έχει από το ΠΑΣΟΚ ο Αλέξης Τσίπρας και δεν τους κρύβει, αλλά προσπαθεί να αντιγράψει λόγια και πολιτικές μεθόδους.

Τον Ανδρέα Παπανδρέου που προσπάθησε μέχρι και τη φωνή του να μιμηθεί στο παρελθόν, ενώ η νέα απόπειρα αντιγραφής είναι η... αυτοοργάνωση που ανακοίνωσε στην παρουσίαση της «Ιθάκης».

Και η δεύτερη «αγάπη» του είναι ο Κώστας Λαλιώτης που έχει επαναλαμβανόμενα υποστεί την ωμή αντιγραφή του πρώην πρωθυπουργού τόσο με τις αναφορές του στην «νέα εθνική πυξίδα» κατά το βιβλίο «Πυξίδα» του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ αλλά και εσχάτως με το «Big Bang» και τη «Νέα Μεταπολίτευση», διακυβεύματα που ο Λαλιώτης έχει βάλει στον πολιτικό διάλογο από το μακρινό 1993.

Όπως μου έλεγε σκληρός ΠΑΣΟΚος, από το παλιό το ορθόδοξο το σκληροπυρηνικό, «μεταξύ πρωτότυπου και αντιγραφής, ποιος ο λόγος οι πολίτες να επιλέξουν το κακέκτυπο;»



Έλα ντε;

Αλλά και πάλι άκρη δε βγάζεις με το εκλογικό σώμα. Δε το λέω εγώ. Οι δημοσκόποι το ομολογούν.