«Ηθικό και νόμιμο το αίτημα»: Τι απαντά ο Μπουκώρος για την κλήση στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανάμεσα στους «11» της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται και ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος. Κατά πληροφορίες, ο βουλευτής είχε επικοινωνία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Αντώνη Μελά αναφορικώς με παραγωγό ο οποίος ανέμενε επιδότηση συνολικού ύψους 25.000 ευρώ. Τελικώς ωστόσο, «δεν πήρε ούτε 1 ευρώ», με τον Χρήστο Μπουκώρο να ακούγεται να λέει στον τότε επικεφαλής του Οργανισμού πως «είναι στα κάγκελα και απειλεί να με πυροβολήσει».

Ο ίδιος ο βουλευτής αναφέρει σε συνομιλητές του πως η υπόθεση για την οποία είχε παρέμβει τότε, αφορά σε νεαρό ζευγάρι αγροτών το οποίο είχε αποκλειστεί το 2021 από τις πληρωμές, παρόλο που λάμβανε νομίμως επιδοτήσεις από το 2017 με τετραετές συμβόλαιο.

«Το αίτημα που υπέβαλα ήταν ηθικό, δίκαιο και νόμιμο. Η αναδρομικότητα της ΚΥΑ Λιβανού ήταν που δημιούργησε το πρόβλημα. Είχε καλές προθέσεις, ωστόσο οι αναδρομικότητες πάντα προκαλούν πρόβλημα, ορισμένους ανθρώπους τους «εκτέλεσε»», τονίζει ο βουλευτής Μαγνησίας ΝΔ σε δήλωσή του.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Χρήστου Μπουκώρου:

Προκειμένου να μη δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις από τη δημοσιοποίηση επιλεκτικών και αποσπασματικών προφορικών συνομιλιών και έχοντας λάβει γνώση της δικογραφίας σήμερα τα ξημερώματα, δηλώνω τα εξής:

Η επικοινωνία μου με τον τότε (2021) πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετίζονταν με το ηθικό, δίκαιο και αποδεδειγμένα από προγενέστερους και μεταγενέστερους ελέγχους, νόμιμο αίτημα νεαρού ζευγαριού, το οποίο ξαφνικά και αδικαιολόγητα το 2021 και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση βρέθηκε εκτός πληρωμών με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει ζήτημα επιβίωσης.

Το συγκεκριμένο ζευγάρι πληρώθηκε νομίμως το 2017, 2018, 2019, 2020 και συνεχίζει να πληρώνεται νόμιμα και αδιάλειπτα μέχρι σήμερα, για ακριβώς τον ίδιο αριθμό ζώων και ενώ έχει ελεγχθεί πολλάκις χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως αρνητικό εύρημα στο σύνολο των ελέγχων.

Πιστεύω βαθύτατα ότι υπάγεται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή η μεταφορά δίκαιων και εύλογων αιτημάτων των πολιτών προς την κεντρική διοίκηση για την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών προβλημάτων.

Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα στους παραγωγούς που είναι αναγκασμένοι να επιβιώνουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και ιδιαιτέρως στους νεαρούς αγρότες και κτηνοτρόφους που πλέον είναι ελάχιστοι στην ελληνική ύπαιθρο. Αυτό είναι καθήκον μου προς τους πολίτες και την πατρίδα.

Με τη συνείδηση μου καθαρή και το κεφάλι ψηλά συνεχίζω την προσπάθεια για τον τόπο μας και τους συμπολίτες μας.

ΥΓ: Υπάρχουν και άλλα αποσπάσματα της συνομιλίας που για ανεξήγητους λόγους δεν δημοσιοποιούνται και τεκμηριώνουν το θεμιτό των προθέσεων μου. ΟΨΟΜΕΘΑ.