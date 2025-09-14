Ήττα του Ολυμπιακού από την Παρί παρά την καλή εμφάνιση Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει εντατικά την προετοιμασία, συμμετέχοντας στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο, όπου αντιμετώπισε την Παρί χωρίς τους Κίναν Έβανς και Άλεκ Πίτερς.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τους Γάλλους να παίρνουν τη νίκη με 90-87. Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος συνέχισε στον ίδιο εντυπωσιακό ρυθμό της περσινής χρονιάς, σημειώνοντας 32 πόντους.

Στον Ολυμπιακό, πέρα από τον εντυπωσιακό Βεζένκοφ, ο μόνος που έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Ντόντα Χολ, ο οποίος σημείωσε 14 πόντους και είχε θετική παρουσία σε αρκετά σημεία του αγώνα. Ο Τάισον Γουόρντ τελείωσε τον αγώνα με 9 πόντους αλλά ήταν άστοχος με 3/14 σουτ.

Για την Παρί, κορυφαίος ήταν ο Τζάστιν Ρόμπερτσον με 18 πόντους, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση της αναμέτρησης.

Στο τέλος του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Σάσα Βεζένκοφ αποβλήθηκαν με διαδοχικές τεχνικές ποινές, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν έξαλλοι από τον αγωνιστικό χώρο.