Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Είχα έρωτα με τον νονό μου Κώστα Καρρά, έλεγα ότι όταν μεγαλώσω θα τον παντρευτώ»

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ - πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράς «Porto Leone» ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε για τον νονό της Κώστα Καρρά, τον σύζυγό της, αλλά και τους γονείς της.

«Η μητέρα μου είναι Ελληνίδα. Είναι Πόντια από τον Πειραιά. Ο πατέρας μου είναι από την Ουγγαρία και είναι ζωγράφος. Ο μπαμπάς μου ήταν επιφυλακτικός όταν τους είπα ότι θα γίνω ηθοποιός. Καταλάβαινε ότι σε αυτό το επάγγελμα υπάρχει ανασφάλεια» εξήγησε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στον ηθοποιό Κώστα Καρρά: «Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι έλεγα ότι όταν μεγαλώσω θα παντρευτώ τον νονό μου, του είχα έρωτα. Σίγουρα έπαιξε ρόλο στην ψυχοσύνθεσή μου στο να γίνω ηθοποιός. Όταν έδινα στη δραματική σχολή, δεν ήταν καλά στην υγεία του, αλλά μου έκανε μια προετοιμασία για να δώσω εξετάσεις» εξομολογήθηκε.

Μίλησε όμως και για τον σύζυγό της, τον αθλητή Γιώργο Δερβίση. «Σε λίγο καιρό έχουμε την πρώτη επέτειο γάμου με τον σύζυγό μου, παντρευτήκαμε παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2025. Οι παππούδες μας ήταν φίλοι και οι γονείς μας ήταν παιδικοί φίλοι, ήμασταν και εμείς παιδικοί φίλοι. Μετά από πολλά χρόνια που κάναμε να βρεθούμε συναντηθήκαμε ξανά και προέκυψε ο έρωτας.

Κάναμε παρέα σαν παιδάκια, βρισκόμασταν στα οικογενειακά τραπέζια, οπότε εκεί αναγκαστικά παίζεις με τα παιδιά των φίλων των γονιών σου. Δεν μου άρεσε τότε. Συναντηθήκαμε μετά από 10 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος έκανε την πρώτη κίνηση. Εκείνος υποστηρίζει ότι έκανε μία κίνηση για να δει σε τι φάση βρίσκομαι και έλαβε θετική ανταπόκριση».