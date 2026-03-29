«J2US»: Το αφιέρωμα στη Μαρινέλλα, η Άντζελα Δημητρίου που άναψε φωτιές και η αύξηση στην τηλεθέαση

Ένα από τα πιο δυνατά και συναισθηματικά φορτισμένα live της σεζόν παρουσιάστηκε το βράδυ του Σαββάτου, με το 6ο live «J2US» του Νίκου Κοκλώνη στο OPEN να ξεκινά τιμώντας τη μεγάλη απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλας.

Σε ένα αφιέρωμα γεμάτο σεβασμό και τρυφερότητα, ο Κοκλώνης μίλησε με αγάπη για τη μεγάλη ερμηνεύτρια λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν σε αποχαιρετούμε, αφήνουμε απλά να γίνει η φωνή σου ουρανός», ενώ ο Σταμάτης Φασουλής μίλησε με βαθιά συγκίνηση για την καλή του φίλη, ανακαλώντας στιγμές από τη σπουδαία πορεία και την προσωπικότητά της, δημιουργώντας μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς.

Η λαίδη και οι… άλλοι

Μεγάλη πρωταγωνίστρια του σόου ήταν η μία και μοναδική Άντζελα Δημητρίου, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις τόσο με την εκρηκτική της εμφάνιση στη σκηνή όσο και από τη θέση του γκεστ κριτή. Με τον αυθεντικό και αφοπλιστικό της λόγο, δεν δίστασε να ασκήσει αυστηρή κριτική στους τραγουδιστές (έγινε χαμός με την Έφη Θώδη) και τους διαγωνιζόμενους.

Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς, ο Νίκος Κοκλώνης ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Ποια θυσία» δίπλα στην Άντζελα Δημητρίου, σε ένα ντουέτο που καταχειροκροτήθηκε. Ξεχωριστή ενέργεια στο πρόγραμμα έδωσαν η Λένα Ζευγαρά, ο Γιώργος Βελισσάρης, ο ανερχόμενος τραγουδιστής Λευτέρης Κρίκης και ο Stan που παρουσίασε το νέο του hit για πρώτη φορά.

Πρωτιά τους άντρες 25-44 χρόνων

Το μεγαλύτερο τηλεοπτικό πάρτι σημείωσε για ακόμη ένα Σάββατο σημαντικές επιδόσεις στην τηλεθέαση και έντονη παρουσία στα social media. Θεαματική ήταν η άνοδος σε όλα τα κοινά, παρά τον έντονο ανταγωνισμό της ζώνης, με το πρόγραμμα να καταγράφει μέσο όρο 9,8% στο σύνολο του κοινού και 8,5% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων , ενώ στους άντρες 25-44 χρόνων άγγιξε το 13,5%.

Στο peak της βραδιάς η τηλεθέαση άγγιξε το 14,9% στο σύνολο και το 11,5% στους 18-54 χρόνων, με το ανδρικό κοινό 25-44 χρόνων να χαρίζει στο πρόγραμμα 23,8% δείχνοντας την ανοδική διείσδυση του σόου στα εμπορικά κοινά. Παράλληλα, έστω και για ένα λεπτό, την εκπομπή παρακολούθησαν 1.850.000 τηλεθεατές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του προγράμματος.

Την ίδια στιγμή, το hashtag του J2US κατέκτησε την πρώτη θέση στα τηλεοπτικά trends στο X για 8 συνεχόμενες ώρες, με χιλιάδες σχόλια να αποθεώνουν τις εμφανίσεις, τους καλεσμένους και τις ανατροπές της βραδιάς.

Η αγωνία κορυφώθηκε τη στιγμή της αποχώρησης. Το ζευγάρι που συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία από το κοινό και την επιτροπή, ήταν ο Θανάσης Βισκαδουράκης και η Ξένια Βέρρα που αποχαιρέτισαν το παιχνίδι απολαμβάνοντας ένα θερμό χειροκρότημα.