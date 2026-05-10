Jason Derulo: «Είναι σημαντικό για τα παιδιά σου να σε βλέπουν να δουλεύεις σκληρά»

Tο επιτυχημένο single του «Whatcha Say» πριν από 17 χρόνια τον έκανε ευρέως γνωστό και με σωστές επιλογές και σκληρή δουλειά κατάφερε να καταξιωθεί στην R&B/pop σκηνή, να ανέβει στην κορυφή των charts και να γίνει πολυπλατινένιος παγκοσμίως.

«Η ζωή μου δεν είναι πλέον μια εγωιστική προσπάθεια. Πριν αποκτήσω γιο, όλα περιστρέφονταν γύρω από εμένα, όπως: «Πώς μπορώ να φτάσω στο επόμενο επίπεδο; Πώς μπορώ να βγάλω περισσότερα χρήματα; Πώς μπορώ να γίνω πιο επιτυχημένος; Πώς μπορώ να βοηθήσω την οικογένειά μου;», λέει ο Jason Derulo, όταν αναφέρεται στην γέννηση του γιου του, Jason King Derulo, καρπό του έρωτά του με την πρώην σύντροφό του, Jena Frumes. «Τώρα με απασχολεί: «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι δεν είναι πολύ κακομαθημένος; Πώς μπορώ να του δώσω κάποια πράγματα που εγώ δεν είχα; Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο γιος μου έχει τις καλύτερες ευκαιρίες;».

«Καθώς η ζωή μας φέρνει σε αυτές τις τρελές ανατροπές, γινόμαστε ένα διαφορετικό ανθρώπινο ον. Είναι μέρος της ενηλικίωσής μας, μέρος της εξέλιξής μας» εξομολογείται ο τραγουδιστής για την πορεία του, ο οποίος κυκλοφόρησε το νέο του EP, «The Last Dance» (Part 1), νωρίτερα φέτος και ξεκίνησε μια παγκόσμια περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιανουάριο.

Πώς ισορροπεί πατρότητα με καριέρα; «Είναι μια δύσκολη ισορροπία. Υπάρχουν πολλές θυσίες. Αλλά το να βρεις τη σωστή ισορροπία είναι σημαντικό. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τα παιδιά σου να σε βλέπουν να δουλεύεις σκληρά. Συνήθιζα να πιστεύω ότι έπρεπε να προσπαθώ να είμαι εκεί όλη την ώρα. Αλλά νομίζω ότι μέρος του να είσαι σπουδαίος γονέας είναι τα παιδιά σου να σε βλέπουν σε δράση και να σε βλέπουν να δουλεύεις σκληρά και να κάνεις θυσίες».