Job Fair της ELSA: Η μεγαλύτερη γέφυρα για τους νέους νομικούς

Η ELSA (European Law Students' Association), ο μεγαλύτερος διεθνής, ανεξάρτητος, μη πολιτικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στο πεδίο της νομικής επιστήμης , φέρνει ξανά στην Αθήνα τον καθιερωμένο θεσμό επαγγελματικής δικτύωσης : το Job Fair.



Το συνεργατικό Job Fair της ELSA Athens και της ELSA Greece επιστρέφει δυναμικά και υπόσχεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εκδήλωση νομικής δικτύωσης στην Ελλάδα. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και 7 Δεκεμβρίου 2025 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Τι είναι το Job Fair και ποιος ο σκοπός του;



Το Job Fair είναι ένα project του τομέα Επαγγελματικής Εξέλιξης (Professional Development) και έχει ως σκοπό τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ νομικής θεωρίας και επαγγελματικής κατάρτισης.

Μέσα από αυτό το project, δικηγορικές εταιρίες έρχονται σε επαφή με φοιτητές Νομικής που αναζητούν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης/μαθητείας (internship).

Για τους Φοιτητές: Αποκτούν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις απαιτήσεις της αγοράς και τα εφόδια που αναζητούν οι εργοδότες , ενώ παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να επιλέξουν το περιβάλλον που ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους τους.

Για τις εταιρείες: Έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ "talent pool" υποψηφίων , εξοικονομώντας χρόνο και πόρους. Η προσωπική επαφή επιταχύνει τη διαδικασία διαλογής, καθώς αποκτούν άμεση εικόνα για την εταιρική κουλτούρα.

Η δομή της τριήμερης δράσης



Η δράση εκτείνεται σε τρεις μέρες (Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή) και αποτελείται από δύο βασικά σκέλη : τις παρουσιάσεις των δικηγορικών εταιρειών και τις συνεντεύξεις με τους φοιτητές.

1. Παρουσιάσεις εταιρειών: Στο πρώτο σκέλος, η κάθε εταιρεία θα έχει ένα «περίπτερο» (booth) , στο οποίο θα παρουσιάζει το αντικείμενό της, την κουλτούρα της και τα προσόντα που αναζητά σε έναν νέο συνεργάτη. Οι εταιρείες χωρίζονται σε τρεις βάρδιες, με τις παρουσιάσεις να επαναλαμβάνονται δύο φορές κατά τη διάρκεια της μέρας. Οι φοιτητές επιλέγουν ποιες παρουσιάσεις θέλουν να παρακολουθήσουν.

2. Συνεντεύξεις: Στο δεύτερο σκέλος, οι εταιρείες θα διεξάγουν σύντομες συνεντεύξεις, διάρκειας δεκαπέντε λεπτών, με τους υποψήφιους φοιτητές. Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων θα έχουν σταλεί μία ημέρα πριν τις συνεντεύξεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι φοιτητές θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ένα internship στην εταιρεία της επιλογής τους.

Μια ιστορία συνεχούς επιτυχίας



Το Job Fair, που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια ως μια τολμηρή πρωτοβουλία της ELSA Athens, έχει εξελιχθεί σε έναν καθιερωμένο θεσμό.

Η περσινή διοργάνωση επιβεβαίωσε την ανοδική πορεία:

Συμμετείχαν 23 κορυφαίες εταιρείες.

Πραγματοποιήθηκαν 377 συνεντεύξεις.

Προσφέρθηκαν 126 θέσεις πρακτικής άσκησης.

Συμμετείχαν περίπου 250 φοιτητές.

Η δυναμική αυτή οδήγησε την ELSA Athens και την ELSA Greece να ενώσουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας το μεγαλύτερο νομικό Job Fair στην Ελλάδα.