Johnson & Johnson: Συμβιβασμός-μαμούθ 5,5 δισ. δολαρίων για αγωγές που συνδέουν το ταλκ με καρκίνο

Σε συμφωνία «μαμούθ» κατέληξε η Johnson & Johnson, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ύψους 5,5 δισ. δολαρίων για τον διακανονισμό δεκάδων χιλιάδων αγωγών που υποστηρίζουν ότι το παιδικό ταλκ και άλλα προϊόντα με βάση το ταλκ προκάλεσαν καρκίνο των ωοθηκών. Η συμφωνία θεωρείται ορόσημο και ενδέχεται να βάλει τέλος σε μια δικαστική διαμάχη που διαρκεί περισσότερο από μία δεκαετία.

Η αμερικανική πολυεθνική ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο συμβιβασμός καλύπτει περίπου 76.000 αγωγές, τόσο σε ομοσπονδιακά όσο και σε πολιτειακά δικαστήρια των ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων που σχετίζονται με τα προϊόντα ταλκ της εταιρείας.

Η Johnson & Johnson είχε ήδη διευθετήσει στο παρελθόν τις περισσότερες υποθέσεις που αφορούσαν ισχυρισμούς ότι το ταλκ περιείχε αμίαντο και προκάλεσε μεσοθηλίωμα, μια σπάνια αλλά ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου.

Ο συμβιβασμός πρέπει να εγκριθεί από το 95% των εναγόντων

Σύμφωνα με τον Guardian, δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν τις ενάγουσες επιβεβαίωσαν τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την δίκαιη κατάληξη έπειτα από δέκα χρόνια δικαστικών αντιπαραθέσεων.

Ωστόσο, για να τεθεί οριστικά σε ισχύ, απαιτείται η αποδοχή της από το 95% των εναγόντων που έχουν καταθέσει αγωγές για καρκίνο των ωοθηκών σε ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια.

Ο αντιπρόεδρος του νομικού τμήματος της Johnson & Johnson, Έρικ Χάας, υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί εις βάρος της εταιρείας είναι «αβάσιμοι», σημειώνοντας πως ο συμβιβασμός επιλέχθηκε προκειμένου να κλείσει οριστικά η πολύχρονη υπόθεση.

«Παραμένουμε βέβαιοι ότι η εταιρεία θα δικαιωνόταν τελικά στα δικαστήρια, όπως συνέβη στις περισσότερες υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή μας επιτρέπει να αφήσουμε πίσω μας αυτή την υπόθεση και να επικεντρωθούμε στην αποστολή μας, δηλαδή στην ανάπτυξη φαρμάκων και ιατρικών συσκευών που σώζουν ζωές», ανέφερε.

Οι πληρωμές και το συνολικό κόστος

Σύμφωνα με την εταιρεία, περίπου 3 δισ. δολάρια θα καταβληθούν μέσα στο 2027, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν το 2028.

Παρόλα αυτά, το τελικό ποσό ενδέχεται να ξεπεράσει τα 5,5 δισ. δολάρια, καθώς θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εναγόντων που θα αποδεχθούν τον συμβιβασμό. Ο δικηγόρος Κρις Σίγκερ, που εκπροσωπεί περίπου 2.500 ενάγοντες και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, εκτίμησε ότι η συνολική αποζημίωση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 7 δισ. δολάρια ή περισσότερο.

Η πολυετής δικαστική διαμάχη

Η Johnson & Johnson υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι τα προϊόντα ταλκ της είναι ασφαλή, δεν περιέχουν αμίαντο και δεν προκαλούν καρκίνο.

Το 2020 η εταιρεία σταμάτησε την πώληση του παιδικού ταλκ με βάση το ταλκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντικαθιστώντας το με προϊόν που βασίζεται στο άμυλο καλαμποκιού.

Παράλληλα, είχε επιχειρήσει να περιορίσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις μέσω μιας αμφιλεγόμενης νομικής στρατηγικής, γνωστής ως «Texas two-step», δημιουργώντας θυγατρική εταιρεία που υπέβαλε διαδοχικές αιτήσεις πτώχευσης, με στόχο να ενταχθούν εκεί οι αγωγές. Ωστόσο, και οι τρεις σχετικές αιτήσεις απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια.

Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση του συμβιβασμού, η εταιρεία είχε πετύχει μια σημαντική δικαστική νίκη, όταν ομοσπονδιακός δικαστής εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο οι ενάγοντες μπορούν να αποδείξουν ότι το ταλκ ήταν η άμεση αιτία εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών.

Η νέα συμφωνία αφορά αποκλειστικά τις ήδη κατατεθειμένες αγωγές και δεν καλύπτει τυχόν μελλοντικές διεκδικήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι η Johnson & Johnson ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με νέες προσφυγές στο μέλλον.