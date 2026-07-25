Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για προσωπικότητες της διεθνούς showbiz και αυτό το καλοκαίρι προστέθηκαν στη λίστα ακόμη δύο πολύ γνωστά ονόματα. Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber επέλεξαν τη χώρα μας για μέρος των διακοπών τους, αναζητώντας στιγμές ηρεμίας μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους.

Το διάσημο ζευγάρι εντοπίστηκε στο Κρανίδι Αργολίδας, όπου απολαμβάνει τη φιλοξενία πολυτελούς resort μαζί με τον μικρό γιο του.

Οικογενειακές στιγμές μακριά από τα φώτα

Παρότι ο Justin και η Hailey Bieber αποφεύγουν συνήθως να δημοσιοποιούν τις προσωπικές τους αποδράσεις, η παρουσία τους στην Αργολίδα δεν πέρασε απαρατήρητη.

Οι δυο τους ταξιδεύουν μαζί με τον γιο τους, Jack Blues Bieber, επιλέγοντας να αφιερώσουν χρόνο στην οικογένειά τους και να απολαύσουν ξέγνοιαστες στιγμές σε έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας.

Η επιλογή της Ελλάδας επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διεθνή απήχηση που έχει αποκτήσει η χώρα ως προορισμός για υψηλού προφίλ επισκέπτες.

Ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber παντρεύτηκαν το 2018 και από τότε έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Τον Αύγουστο του 2025 απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, τον Jack Blues, ο οποίος αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Οι φετινές διακοπές στην Ελλάδα είναι αφιερωμένες κυρίως στην οικογένεια, με το ζευγάρι να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τη δημοσιότητα που συνοδεύει κάθε τους εμφάνιση.