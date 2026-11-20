Προειδοποίηση προς τους πολίτες για νέες απόπειρες εξαπάτησης, με παράνομη χρήση του λογοτύπου και των επίσημων στοιχείων της, απευθύνει η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή και ως «Αρχή για το Ξέπλυμα».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το τελευταίο διάστημα η Αρχή έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών για περιστατικά απάτης, κατά τα οποία άγνωστοι χρησιμοποιούν παράνομα την επωνυμία και τα διακριτικά της, επιχειρώντας να παραπλανήσουν πολίτες και να αποσπάσουν χρηματικά ποσά.

Όπως διευκρινίζεται, οι καταγγελίες έχουν ήδη τύχει του προβλεπόμενου χειρισμού, προκειμένου να διερευνηθούν οι σχετικές υποθέσεις και να εντοπιστούν οι δράστες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την Αρχή στο γεγονός ότι ούτε η ίδια ούτε οι υπάλληλοί της ζητούν, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, από πολίτες να αποκαλύψουν στοιχεία πρόσβασης σε τραπεζικούς ή άλλους λογαριασμούς, προσωπικά δεδομένα ή κωδικούς ασφαλείας.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δεν ζητείται ποτέ από τους πολίτες να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή.