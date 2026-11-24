Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 13.500 ευρώ επέβαλαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έπειτα από ελέγχους που διενεργήθηκαν σε καταστήματα στο Ναύπλιο και την Κόρινθο. Το μεγαλύτερο μέρος των κυρώσεων αφορά κατάστημα γνωστής αλυσίδας στο Ναύπλιο, όπου επιβλήθηκε πρόστιμο 12.000 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα για τον τριπλασιασμό του προστίμου λόγω επανειλημμένης υποτροπής.