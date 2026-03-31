ΚΑΕ Ολυμπιακός: Αναμένουμε φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του κ. Γιαννακόπουλου

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δεν άφησε αναπάντητο το αίτημα ανάκλησης του διαβατηρίου του Τόμας Γουόκαπ, επιλέγοντας να... αντεπιτεθεί με ένα tweet, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του ελληνικής ιθαγένειας παίκτη Τάιλερ Ντόρσει και του Σάσα Βεζένκοφ από την παρουσίασή τους στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού, αλλά και του Τόμας Γουόκαπ όταν πολιτικογραφήθηκε επίσημα ως Έλληνας πολίτης.

'Ετσι, ο Ολυμπιακός προκάλεσε τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να πράξει το ίδιο και να εμφανίσει αντίστοιχα τεκμήρια από τη δική του στρατιωτική θητεία.

Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Δημήτρη Γιαννακόπουλου#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/6yFTiM02wk — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 31, 2026

Η κίνηση αυτή μεταφέρει την ένταση από τις καταγγελίες στην προσωπική αντιπαράθεση, με τους Πειραιώτες να στηρίζουν έμπρακτα την «ελληνοποίηση» του παίκτη τους. Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, αποδεικνύοντας πως ο πόλεμος μεταξύ των δύο αιωνίων έχει ξεφύγει από τα στενά μπασκετικά όρια, παίρνοντας πλέον τη μορφή μιας επικοινωνιακής μάχης.