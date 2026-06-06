ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Υπέβαλε επίσημη καταγγελία σε Λεπενιώτη και Μπαρτζώκα

Όπως η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλει να τιμωρήσει τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, έτσι και η πράσινη ΚΑΕ απαντάει με επίσημη καταγγελία κατά του προπονητή της ομάδας και του κ. Λεπενιώτη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μουνόπανα φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος – υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή».