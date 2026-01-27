ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Αιτηθήκαμε ήδη την αναβολή του αγώνα με τη Μύκονο, συμμετέχουμε στο βαρύ πένθος»

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε βαθιά οδύνη, μετά την είδηση πως 7 φίλαθλοι της ομάδας, που ταξίδευαν στη Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιόν, βρήκαν τραγικό θάνατο μετά από τροχαίο δυτύχημα στη Ρουμανία.

Το σοκ είναι τεράστιο και δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο κανένα από τα τμήματα του «Δικεφάλου». Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και υπογράμμισε πως ζήτησε από τη διοργανώτρια αρχή (ΕΣΑΚΕ) την αναβολή του αγώνα εναντίον της Μυκόνου, που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου (16:00) στο PAOK Sports Arena.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Είμαστε συγκλονισμένοι και παρακολουθούμε με αγωνία και βαθιά οδύνη τα τραγικά νέα που έρχονται από τη Ρουμανία για την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε, για μία ακόμη φορά, την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Αναμένοντας την επίσημη ενημέρωση για τις συνθήκες της ασύλληπτης αυτής τραγωδίας, θρηνούμε τον αδόκητο χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο για ένα ακόμη παιχνίδι, ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα. Παράλληλα, συμμεριζόμαστε τον πόνο και την αγωνία όλων όσοι έχασαν ή ανησυχούν για τους δικούς τους ανθρώπους.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ συμμετέχει στο βαρύ πένθος που έχει σκεπάσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αιτήθηκε ήδη την αναβολή του αγώνα ΠΑΟΚ – Μύκονος που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 31/1/2026 και είναι στη διάθεση των οικογενειών των θυμάτων και όσων το έχουν ανάγκη, για να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».