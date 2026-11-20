Αν παρατηρείς ότι τα φύλλα των φυτών σου αποκτούν καφέ, ξεραμένες άκρες, η πρώτη σου σκέψη πιθανότατα είναι ότι χρειάζονται περισσότερο νερό. Το φαινόμενο εμφανίζεται σε πολλά δημοφιλή φυτά εσωτερικού χώρου, όπως το χλωρόφυτο, η καλαθέα και η δράκαινα. Συχνά σχετίζεται με την υπερβολική υγρασία στο χώμα, την ξηρή ατμόσφαιρα ή τη λανθασμένη τοποθέτηση της γλάστρας σε σημεία με έντονη ηλιοφάνεια.

Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την υγεία των φυτών είναι η υπερβολική χρήση λιπάσματος. Τα άλατα που συσσωρεύονται στο χώμα δυσκολεύουν τις ρίζες να απορροφήσουν σωστά το νερό, με αποτέλεσμα οι άκρες των φύλλων να εμφανίζουν σημάδια που θυμίζουν εγκαύματα.

Δες παρακάτω ποια είναι τα τρία συνηθισμένα λάθη που προκαλούν καφέ άκρες στα φύλλα και τι μπορείς να κάνεις για να διατηρήσεις τα φυτά σου υγιή και καταπράσινα.

