Καφέ προκαλεί αναταραχή στο Βερολίνο: Πουλά φθηνά τον καπουτσίνο και γίνεται στόχος επιθέσεων

Μια φιλόδοξη νεοσύστατη επιχείρηση στο Βερολίνο που πουλά τον καφέ σε χαμηλές τιμές, προκαλεί την έντονη αντίδραση ιδιοκτητών άλλων καταστημάτων.

Η Life Among People ή LAP Coffee, που ιδρύθηκε από το πρώην στέλεχος της Delivery Hero, Ραλφ Χέιτζ και τον πρώην υπάλληλο της Flink, Τόναλι Αρεόλα, έχει ανοίξει 24 καταστήματα στο Βερολίνο, το Αμβούργο και το Μόναχο από την έναρξη της λειτουργίας της το 2023.



Οι χαμηλές τιμές της αλυσίδας - περίπου οι μισές από αυτές που χρεώνουν πολλά καφέ του Βερολίνου - έχουν προσελκύσει μεν πελάτες, ωστόσο έχουν εγείρει και αποδοκιμασίες.

Σύμφωνα με το Euronews, αρκετά καταστήματα στο Βερολίνο δέχθηκαν επίθεση με κόκκινη μπογιά στα τέλη Οκτωβρίου. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τα περιστατικά σε τέσσερις τοποθεσίες σε Prenzlauer Berg, Mitte, Kreuzberg, Schöneberg και Kantstraße, όπου τα παράθυρα και οι προσόψεις βάφτηκαν με σπρέι και ο εξωτερικός χώρος γέμισε με φυλλάδια.

Οι ιδιοκτήτες καφέ φοβούνται ότι θα ασκηθεί πίεση στις τοπικές επιχειρήσεις

Ορισμένοι επιχειρηματίες κοντά σε καταστήματα της LAP αναφέρουν πτώση των πωλήσεων καφέ σε πακέτο.

Ο Φίλιπ Ρέιτσελ, που διευθύνει το Isla Coffee στο Neukölln, δήλωσε στον περιφερειακό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό rbb ότι ανησυχεί για τη στρατηγική τιμολόγησης. «Εδώ και χρόνια προσπαθούμε να δείξουμε πόσο πολύτιμος είναι ο καφές και γιατί έχει την τιμή που έχει», είπε.

Σε τουριστικές περιοχές όπως το Mitte και το Prenzlauer Berg, οι τιμές του καφέ έχουν αυξηθεί έως και 6 ευρώ τα τελευταία χρόνια. Την ίδια ώρα, η LAP χρεώνει 1,5 ευρώ για έναν εσπρέσο, 3 ευρώ για έναν flat white και 4 ευρώ για έναν matcha latte, ένα από τα πιο ακριβά προϊόντα της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας ιστότοπος με την ονομασία «lapcoffeescheiße» έχει δημοσιεύσει κατηγορίες εναντίον της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για εκμετάλλευση, παρεμπόδιση της σύστασης συνδικάτων και επιθετική χρήση των δεδομένων των πελατών.



Η ομάδα, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως αστικούς ακτιβιστές που αντιτίθενται στα υψηλά ενοίκια, δεν παρείχε αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς της όταν επικοινώνησε μαζί της το Euronews. Πάντως, δεν έχει διαπιστωθεί καμία σχέση μεταξύ του ιστότοπου και των επιθέσεων με μπογιά.

Ο προσιτός καφές δεν βλάπτει κανέναν, λέει ο ιδρυτής

Ο Χέιτζ δήλωσε στο Euronews ότι δεν υπάρχουν μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας πίσω από τη LAP και ότι η αλυσίδα δεν επιδιώκει να αποκτήσει μονοπώλιο.

«Ανταγωνιζόμαστε τις αλυσίδες και τις κάψουλες, χωρίς να έχουμε κανένα ενδιαφέρον να βλάψουμε την τοπική αγορά καφέ», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο προσιτός καφές αυξάνει τη συνολική ζήτηση και φέρνει περισσότερη κίνηση στους δρόμους.



Πρόσθεσε ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα συνεργαζόμενη με την υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων του Βερολίνου για την εγκατάσταση περισσότερων κάδων κοντά στα καταστήματα, σημειώνοντας ότι η πόλη δεν διαθέτει επαρκή διάθεση αποβλήτων σε ορισμένες περιοχές.



«Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πώς ένας καπουτσίνο 2,50 ευρώ μπορεί να προκαλέσει τέτοια αναταραχή στη Γερμανία», υπογράμμισε.



Σχετικά με τις επιθέσεις με μπογιά, είπε ότι το προσωπικό είχε επηρεαστεί χωρίς λόγο. «Ο χώρος εργασίας τους δέχτηκε επίθεση και υπέστη ζημιές. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η ομάδα».

Περισσότερο ενθουσιασμός παρά απειλή

Δεν μοιράζονται όλοι οι ιδιοκτήτες καφέ την ίδια ανησυχία. Η Λεόνι Λενσίνας, που διευθύνει το καφέ πρωινού A Never Ever Ending Love Story στο Βερολίνο, είπε ότι ο ανταγωνισμός είναι μια φυσιολογική επιχειρηματική πρακτική.



«Αν ανοίξει ένα νέο κατάστημα απέναντι, μπορεί να σας ενοχλήσει, αλλά αυτή η κατάσταση δεν σας οδηγεί πουθενά», είπε, προσθέτοντας ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτό που κάνει τη δουλειά τους ξεχωριστή.



Σχετικά με την κριτική για τους οικονομικούς πόρους των ιδρυτών, είπε: «Ο καθένας είναι ελεύθερος να προτείνει μια ιδέα και να βρει επενδυτές. Στον επιχειρηματικό κόσμο, είναι φυσιολογικό ορισμένες ιδέες να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία από άλλες». «Εκ των υστέρων, πάντα σκέφτεσαι «θα μπορούσα να είχα σκεφτεί αυτή την ιδέα». Αλλά δεν το έκανες».

Από την πλευρά του, ο Ρέιτσελ αναγνώρισε ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο. «Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις διαδικασίες μας πιο αποτελεσματικές και πιο ψηφιακές», δήλωσε στο rbb.

Τα 24 καταστήματα της LAP αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μέρος της συνολικής αγοράς. Το Βερολίνο έχει περισσότερα από 1.100 καφέ, το Αμβούργο περίπου 500 και το Μόναχο σχεδόν 450.



Ο Χέιτζ είπε ότι η αγορά του Βερολίνου είναι ποικιλόμορφη, από καφέ για brunch μέχρι αρτοποιεία. «Καθένα εξυπηρετεί διαφορετικό κοινό και προσφέρει διαφορετική εμπειρία. Η LAP είναι για ανθρώπους που θέλουν έναν καλό καφέ γρήγορα και σε λογική τιμή», κατέληξε.