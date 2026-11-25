Εννέα καφενεία της Αργολίδας, από την Αγία Τριάδα και το Άργος μέχρι το Κρανίδι και την Καρυά, μιλούν στον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για το κρασί στο κατρούτσο με τα στραγάλια, τα χαρτιά και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, για τους θαμώνες που λιγοστεύουν και για ένα αύριο που δεν είναι καθόλου σίγουρο.

Το καφενείο ήταν ο θεσμός της ελληνικής κοινωνίας. Συνδύαζε την κουβέντα, την επικοινωνία και την ψυχαγωγία και αποτελούσε σημείο συνάντησης για ανθρώπους όλων των ηλικιών, κυρίως στα χωριά. Στα μικρά χωριά λειτουργούσε ως πολυχώρος μιας και συνδυαζόταν με το μπακάλικο, καλύπτοντας βασικές ανάγκες προμηθειών για τον πληθυσμό, και ήταν η βασική πηγή ενημέρωσης, αφού η πολιτική και αθλητική εφημερίδα έφτανε καθημερινά στο τραπέζι του καφενείου.

Διαβάστε περισσότερα για τους ανθρώπους που κρατούν ανοιχτά εννέα καφενεία της Αργολίδας, από την Ήρα και το Ανυφί μέχρι τον Παναρίτη και το Νέο Ηραίο. Οι περισσότεροι είναι δεύτερης ή τρίτης γενιάς και περιγράφουν πώς άλλαξε το καφενείο μέσα σε λίγες δεκαετίες.