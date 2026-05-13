Γιατί ο καφές είναι ό,τι καλύτερο για την ψυχική σου υγεία - Τι δείχνει μελέτη

Μια νέα, εκτενής επιστημονική μελέτη δείχνει ότι ο καφές δεν επηρεάζει μόνο την ενέργεια ή την εγρήγορση, αλλά φαίνεται να αλλάζει σε βάθος το οικοσύστημα του εντέρου, να επηρεάζει τον μεταβολισμό και να συνδέεται με τον εγκέφαλο και τη διάθεση μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου μικροβίων και χημικών ουσιών. Οι ερευνητές προσπάθησαν να χαρτογραφήσουν αυτό το «τρίγωνο» εντέρου–εγκεφάλου –ανοσοποιητικού, εξετάζοντας τι συμβαίνει σε υγιείς ενήλικες, όταν καταναλώνουν καφέ ή όταν τον διακόπτουν πλήρως.

Η μελέτη περιέλαβε δεκάδες συμμετέχοντες και συνδύασε δεδομένα από μικροβίωμα, μεταβολίτες, αίμα, ούρα, κόπρανα, αλλά και τεστ μνήμης, προσοχής και ψυχολογικής κατάστασης. Οι επιστήμονες δεν έμειναν σε μία μόνο παράμετρο, αλλά προσπάθησαν να δουν πώς «κουμπώνουν» μεταξύ τους οι αλλαγές στο σώμα, σαν ένα ενιαίο σύστημα.

Ο καφές αλλάζει το «χημικό αποτύπωμα» του εντέρου

Με τη βοήθεια προχωρημένων τεχνικών, οι ερευνητές εντόπισαν ότι η κατανάλωση καφέ σχετίζεται με σαφείς αλλαγές σε χημικές ουσίες που προκύπτουν από τον μεταβολισμό στο έντερο. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυξήθηκαν ενώσεις που σχετίζονται άμεσα με τον καφέ, όπως η καφεΐνη και άλλα παράγωγά της. Όμως η πιο ενδιαφέρουσα εικόνα αφορούσε ουσίες που σχετίζονται με τον εγκέφαλο. Ορισμένοι νευροδραστικοί μεταβολίτες, όπως το GABA και το IPA, βρέθηκαν μειωμένοι στους καταναλωτές καφέ. Το IPA έχει ήδη συνδεθεί σε προηγούμενες έρευνες με καλύτερη γνωστική λειτουργία στους ηλικιωμένους, ενώ το GABA σχετίζεται με τη ρύθμιση του άγχους. Παράλληλα, μεταβολίτες που συνδέονται με το μικροβίωμα και τη φλεγμονή άλλαζαν επίσης, δείχνοντας ότι ο καφές επηρεάζει ευρύτερα τη βιοχημεία του οργανισμού.

Το μικροβίωμα του εντέρου δεν μένει ανεπηρέαστο

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα αφορά το ίδιο το μικροβίωμα του εντέρου. Οι καταναλωτές καφέ παρουσίαζαν διαφορετική μικροβιακή σύνθεση σε σχέση με όσους δεν έπιναν καφέ. Οι ερευνητές εντόπισαν συγκεκριμένα βακτήρια που αυξάνονταν, όπως τα Cryptobacterium curtum και Eggerthella, καθώς και ορισμένα στελέχη Firmicutes. Αν και κάποια από αυτά τα μικρόβια δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητά, φαίνεται ότι σχετίζονται με διαδικασίες όπως τον μεταβολισμό των χολικών οξέων ή ακόμη και με ψυχολογικές παραμέτρους. Ενδιαφέρον είναι ότι όταν οι συμμετέχοντες σταματούσαν τον καφέ, ορισμένες από αυτές τις αλλαγές αντιστρέφονταν, δείχνοντας ότι η επίδραση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κατανάλωση. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η επανεισαγωγή του καφέ, είτε κανονικού είτε ντεκαφεϊνέ, επηρέαζε ξανά τα ίδια μικρόβια, γεγονός που δείχνει ότι δεν ευθύνεται μόνο η καφεΐνη, αλλά και άλλες βιοδραστικές ενώσεις του καφέ.

Από το έντερο στον εγκέφαλο: διάθεση, άγχος και μνήμη

Η μελέτη δεν περιορίστηκε στο έντερο. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν τεστ μνήμης, προσοχής και συναισθηματικής επεξεργασίας, αλλά και δοκιμασίες στρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια ενδιαφέρουσα διττή εικόνα.

Ο καφές με καφεΐνη φάνηκε να μειώνει το άγχος, να βελτιώνει την προσοχή και να ενισχύει την ικανότητα διαχείρισης του στρες. Από την άλλη, ο ντεκαφεϊνέ συνδέθηκε με καλύτερο ύπνο, περισσότερη φυσική δραστηριότητα και ενίσχυση της μνήμης. Και στους δύο τύπους καφέ φαίνεται να υπήρχαν κοινά οφέλη: μείωση της κατάθλιψης, της παρορμητικότητας και της φλεγμονής, καθώς και βελτίωση της διάθεσης. Με απλά λόγια, ο καφές φαίνεται να δρα με διαφορετικούς τρόπους, αλλά σε παρόμοια κατεύθυνση ευεξίας.

Το «δίκτυο» μικροβίων και μεταβολιτών

Οι ερευνητές προσπάθησαν να χαρτογραφήσουν τις σχέσεις μεταξύ μικροβίων, μεταβολιτών και εγκεφαλικής λειτουργίας. Διαπίστωσαν ότι ορισμένες χημικές ουσίες, όπως η καφεΐνη και η θεοφυλλίνη, συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένα βακτήρια και με αλλαγές στη συμπεριφορά. Άλλες ουσίες, όπως το GABA και το IPA, φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο ανεξάρτητα από το μικροβίωμα, δείχνοντας ότι υπάρχουν πολλαπλά «μονοπάτια» μέσω των οποίων ο καφές δρα στον οργανισμό.

Ο καφές είναι πλούσιος σε πολυφαινόλες, ενώσεις που έχουν συνδεθεί με καρδιομεταβολικά οφέλη. Η μελέτη έδειξε ότι η απορρόφηση και ο μεταβολισμός τους διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο.

Στα ούρα και τα κόπρανα παρατηρήθηκαν διαφορετικά μοτίβα μεταβολιτών, ανάλογα με το αν οι συμμετέχοντες έπιναν καφέ με καφεΐνη ή ντεκαφεϊνέ. Αυτό δείχνει ότι η αντίδραση στον καφέ δεν είναι ίδια για όλους και εξαρτάται από το μικροβίωμα, τη γενετική και τον τρόπο ζωής.

Τι συμβαίνει όταν δεν πίνεις καθόλου καφέ;

Όσοι δεν έπιναν καθόλου καφέ παρουσίασαν ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά: πιο σταθερή διάθεση, χαμηλότερη παρορμητικότητα και πιο «ήρεμο» μεταβολικό προφίλ. Από την άλλη, η κατανάλωση καφέ συνδέθηκε με καλύτερη γνωστική απόδοση και πιο ενεργό ανοσοποιητικό προφίλ. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει απλή απάντηση «καλός ή κακός καφές». Η επίδραση φαίνεται να εξαρτάται από τη δόση, τη συχνότητα και το άτομο.

Τι σημαίνουν όλα αυτά

Οι επιστήμονες καταλήγουν ότι ο καφές λειτουργεί σαν μια βιοδραστική τροφή που επηρεάζει ταυτόχρονα το έντερο, τον εγκέφαλο και το ανοσοποιητικό. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ρόφημα που «ξυπνάει», αλλά για έναν παράγοντα που τροποποιεί ολόκληρα βιολογικά δίκτυα. Η μελέτη δείχνει επίσης ότι στο μέλλον η διατροφή μπορεί να γίνει πιο εξατομικευμένη, με βάση το μικροβίωμα κάθε ανθρώπου. Ο καφές, όπως φαίνεται, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένα καθημερινό ρόφημα μπορεί να έχει πολυεπίπεδες επιδράσεις στην υγεία.