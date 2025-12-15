Και «κουμπαριά» με τον Ανδρουλάκη και φιλοσυριζαίος

Και αφού πιάσαμε τα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΠΑΣΟΚ, να σας πω πως «φτερό στον άνεμο» αναφορικά με τις πολιτικές του επιλογές εμφανίζεται να είναι ο συλληφθείς λογιστής για το κύκλωμα στην Κρήτη, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός για την «κουμπαριά» με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το εν λόγω πρόσωπο, αν και μέλος του ΠΑΣΟΚ, συμμετείχε σταθερά τα τελευταία χρόνια στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου με την παράταξη των Προοδευτικών Οικονομολόγων, που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, το 2019 η Φώφη Γεννηματά τον είχε διαγράψει για αυτόν το λόγο. Αλλά απτόητος το 2023 ο κ. Λαμπράκης κατέβηκε εκ νέου με το ίδιο ψηφοδέλτιο.

Ωστόσο, δύο χρόνια πριν είχε υποστηρίξει την υποψηφιότητα Ανδρουλάκη και με τον τρόπο αυτό επανήλθε στις γραμμές του ΠΑΣΟΚ.

Από την Παρασκευή βρίσκεται ξανά εκτός. Λογικά, τρίτη επάνοδος δεν θα υπάρξει, ενώ άγνωστο παρέμενε αν και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο Οικονομικό Επιμελητήριο θα τον απομάκρυνε από τις τάξεις της