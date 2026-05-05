Και με τη «βούλα» ξανά πρόεδρος στη ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος

Επανεκλέχθηκε στη θέση του προέδρου της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος για ακόμη μια θητεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης της Συνομοσπονδίας.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του κ. Παναγόπουλου για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες», μετά από έλεγχο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Αν και η υπόθεση είχε αρχειοθετηθεί τον Μάρτιο, ο εισαγγελέας Εφετών ζήτησε αργότερα να συνεχιστεί η προκαταρκτική έρευνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ

«Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπλ. Πρόεδρος: ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γ. Γραμματέας: ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αναπλ. Γ. Γραμματέας: ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Γ. Οργανωτικού: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Αναπλ. Γ. Οργανωτικού: ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Γ. Οικονομικού: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπλ. Γ. Οικονομικού: ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εξελέγησαν, επίσης, οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:

Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων: ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)

Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος: ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»