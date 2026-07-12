Και ο Άρης στο «παιχνίδι» για Τολιόπουλο - Η στάση του Παναθηναϊκού AKTOR

Γεμάτο εκπλήξεις εξελίσσεται το μεταγραφικό παζάρι στο ελληνικό μπάσκετ. Μετά την «βόμβα» του ΠΑΟΚ με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν,οι «ασπρόμαυροι» έχουν βάλει στο μάτι τους τον Βασίλη Τολιόπουλο. Παρόλα αυτά, ο Δικέφαλος δεν «παίζει» μόνος του για τον γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Άρης έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον Τολιόπουλο. Στους «κιτρινόμαυρους» θεωρούν ότι ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά του μπορεί να προσφέρει σημαντική αναβάθμιση στην περιφέρεια, χάρη στη δημιουργία, την εκτελεστική του ικανότητα και την εμπειρία που διαθέτει.

Παρά το γεγονός ότι το ρόστερ στις θέσεις των γκαρντ βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό διαμορφωμένο, στον Άρη δεν αποκλείουν να κινηθούν για την απόκτησή του, εφόσον ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να τον παραχωρήσει. Σε αυτή την περίπτωση θα επιδιώξουν επαφές τόσο με τους «πράσινους» όσο και με την πλευρά του παίκτη.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση παίζει και το παρελθόν του Τολιόπουλου με τον Άρη. Ο διεθνής γκαρντ φόρεσε στο παρελθόν τη φανέλα της ομάδας, δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς με τον κόσμο και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, κάτι που διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται στο παιχνίδι για την απόκτησή του, με τον ανταγωνισμό για την υπογραφή του να αναμένεται έντονος, εφόσον ανοίξει ο δρόμος για την αποχώρησή του από το «τριφύλλι».