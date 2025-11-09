Έτοιμος ο Μ. Θεμιστοκλέους για τον Μαραθώνιο: «Είναι γιορτή. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται»

«Είναι σχεδόν παράδοση να τρέχω κάθε χρόνο», δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, λίγο πριν ξεκινήσει ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας.

Και συνέχισε: «Ο Μαραθώνιος είναι γιορτή και αθλητισμού και προσπάθειας. Δεν είναι τόσο δύσκολος όσο φαίνεται».



Μάλιστα, προέτρεψε τον κόσμο να εντάξει στην καθημερινότητά του την συμμετοχή στον Μαραθώνιο και κατ' επέκταση τον αθλητισμό.



Αναφερόμενος στην επικείμενη συμμετοχή του, εκτίμησε ότι θα ολοκληρώσει τη διαδρομή περίπου σε τέσσερις ώρες.

Πιθανότητα ασθενών βροχών

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με αρκετές νεφώσεις και αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών κατά βάση βροχών κατά περιόδους θα διεξαχθεί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Δρόμος της Αθήνας,. Κατά τα άλλα, αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, μειούμενες πλησιάζοντας προς τον τερματισμό.

Παράλληλα θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις περί τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17-19 βαθμούς Κελσίου στο πρώτο μισό της διαδρομής και μεταξύ 20-22 βαθμούς Κελσίου στο δεύτερο μισό.