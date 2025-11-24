Και όμως έχει ξανασυμβεί: Ο Γκέιγ χαστούκισε συμπαίκτη του και γύρισε τον χρόνο 17 χρόνια πίσω

Μία σπάνια και εξαιρετικά έντονη στιγμή εκτυλίχθηκε στο «Όλντ Τράφορντ» το βράδυ της Δευτέρας (24/11), κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον για τη 12η αγωνιστική της Premier League.

Πρωταγωνιστές ήταν οι συμπαίκτες Ιντρίσα Γκέιγ και Μάικλ Κιν. Μετά από μια φάση έντασης και λεκτικής διαφωνίας, ο Σενεγαλέζος μέσος έχασε την ψυχραιμία του και χαστούκισε τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό.

I’m sorry but that’s an incredibly harsh red card for Everton. pic.twitter.com/o0S7viJZ52 — (fan) Frank 🧠🇵🇹 (@AmorimEra) November 24, 2025

Ο διαιτητής, Τόνι Χάρινγκτον, έδειξε αμέσως απευθείας κόκκινη κάρτα στον Γκέιγ, ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που αποβλήθηκε επειδή χτύπησε συμπαίκτη του.

Πρόκειται για μία από τις πιο σπάνιες περιπτώσεις βίαιης συμπεριφοράς εντός αγωνιστικού χώρου στην ιστορία της Premier League. Η αμέσως προηγούμενη φορά που παίκτης αποβλήθηκε για επίθεση σε συμπαίκτη ήταν τον Δεκέμβριο του 2008, όταν οι Ρικάρντο Φούλερ και Άντι Γκρίφιν της Στόουκ αντίκρισαν αμφότεροι την κόκκινη κάρτα.