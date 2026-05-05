....Kαι που «καρφώνει» τον Ανδρουλάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως οι νεοδημοκράτες

Kαι αφού πιάσαμε τα του Καστανίδη, φαντάζομαι ενημερωθήκατε για τη χθεσινοβραδινή «σύγκρουσή» του με τον Ανδρουλάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έριξε τα καρφιά του μιλώντας στον ALPHA και στον Αντώνη Σρόιτερ και λίγη ώρα αργότερα ο κ. Καστανίδης του απάντησε μέσω του Action24 και της εκπομπής του Σεραφείμ Κοτρώτσου.

Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο «αντίο» του κ. Καστανίδη είναι το περιεχόμενο της ίδιας της επιστολής παραίτησής του. Διαβάστε το απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται στις πελατειακές σχέσεις και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Στο Forum των Δελφών δήλωσε ότι εισηγήθηκε το όριο των θητειών, γιατί οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπαίτιοι πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού. Ξέχασε, βέβαια, να πει ότι εξαίρεσε από τη ρύθμιση τους διατελέσαντες προέδρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να είναι βουλευτές, παρότι συμπλήρωσαν 20 χρόνια θητείας. Φαίνεται ότι οι διατελέσαντες πρόεδροι, όπως και ο ίδιος όταν στο μέλλον θα είναι «διατελέσας», καθαγιάζονται από τον τίτλο τους και μένουν «αμόλυντοι» από το ρουσφέτι και τις πελατειακές σχέσεις.

Ο ισχυρισμός του κ. Ανδρουλάκη είναι προσβλητικός, ανιστόρητος και υστερόβουλος. Υστερόβουλος, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια, ότι τα περισσότερα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων για τρέχουσες σκανδαλώδεις υποθέσεις έχουν μικρή κοινοβουλευτική θητεία, στην υπόθεση δε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος».

Πρόκειται για ένα επιχείρημα που βγαίνει μέσα από τη σκληρή νεοδημοκρατική «γραμμή» σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το οποίο ο κ. Καστανίδης χρησιμοποιεί για να καταγγείλει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη στάση του στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών πληρωμών.