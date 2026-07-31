Κι όμως συνέβη: Σε θάμνους μεταμφιέστηκαν αστυνομικοί στο Νιου Τζέρσεϊ για τους παραβάτες του ΚΟΚ

Ίσως και στην Ελλάδα σε λίγο καιρό οι οδηγοί να κοιτάζουν εάν... περπατούν τα δέντρα γύρω τους, προκειμένου να ξεχωρίζουν μέλη της Τροχαίας που έχουν μεταμφιεστεί σε φυτά και τους επιτηρούν.

Μπορεί να φαίνεται σκηνή βγαλμένη από κωμωδία, όμως συνέβη στην πραγματικότητα σε μια μικρή πόλη στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS, ένας αστυνομικός στο Ντάνελεν της κομητείας Μίντλσεξ «ντύθηκε» θάμνος, στο πλαίσιο εκστρατείας της τοπικής αστυνομίας για την καταστολή του φαινομένου απόσπασης προσοχής των οδηγών.

«Εντοπίσατε τον ‘θάμνο’ μας σήμερα; Αν είχατε το κεφάλι σας χωμένο στο τηλέφωνο, μάλλον όχι», ανέφερε σε ανάρτηση στα social media το Αστυνομικό Τμήμα του Ντάνελεν, δημοσιεύοντας φωτογραφία ενός αστυνομικού που φορούσε μια ειδική στολή παραλλαγής (λέγεται ghillie) η οποία μοιάζει με θάμνο.

«Για να αντιμετωπίσουμε τον ελέφαντα -ή τον θάμνο- στο δωμάτιο, ο αστυνομικός μας δεν φορούσε τη στολή ghillie καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης. Η φωτογραφία ήταν ένας δημιουργικός, ανάλαφρος τρόπος για να τραβήξουμε την προσοχή στις προσπάθειες ασφαλείας μας στα social media», δήλωσε στο CBS News New York ο αστυνομικός υποδιευθυντής, Νίκολας Γκόλντμαν.

Σε μια δεύτερη φωτογραφία, το τμήμα έδειξε έναν αστυνομικό που συμμετείχε στην επιχείρηση να φοράει ένα μπλουζάκι με το σαρκαστικό μήνυμα «δεν είμαι αστυνομικός».

«Ήταν διασκεδαστικό, αλλά η αποστολή είναι πολύ σοβαρή»

Όλα αυτά έγιναν στο πλαίσιο της προσπάθειας να εντοπιστούν οδηγοί που χρησιμοποιούσαν τα κινητά τους στη διάρκεια της οδήγησης, παραβιάζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Συνολικά, η επιχείρηση κατέληξε στην έκδοση περίπου 74 κλήσεων μέσα σε ένα εξάωρο.

«Αν και ήταν κάτι διασκεδαστικό, η βασική αποστολή είναι εξαιρετικά σοβαρή. Για μια πόλη έκτασης μόλις ενός τετραγωνικού μιλίου, έχουμε σχετικά υψηλό αριθμό ατυχημάτων και ψάχναμε μια μοναδική μέθοδο αστυνόμευσης», δήλωσε ο Γκόλντμαν.

«Αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά είναι ανθρώπους απλώς να κρατούν τα τηλέφωνά τους, είτε ακολουθώντας το GPS είτε κάνοντας FaceTime. Δυστυχώς, είδαμε πολλούς να κρατούν το τηλέφωνο και με τα δύο χέρια και σχεδόν να οδηγούν με τα γόνατα. Ακούγεται τρελό, αλλά υπήρχαν πολλοί που το έκαναν», ανέφερε ο Κέβιν Κόντις, περιπολικός της τροχαίας στο Ντάνελεν.