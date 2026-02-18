... Και το κατά παραγγελία δώρο με «υπογραφή» της Αμάλ Αλαμουντίν

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο κ. Τασούλας δώρισε στον πρώην πρωθυπουργό τον 400 σελίδων τόμο της Νομικής Γνωμοδότησης της Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνει υπέρ του εθνικού αιτήματος της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, μεταφρασμένο στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ήταν Οκτώβριος του 2014, λίγο μετά το γάμο της με τον Χολυγουντιανό αστέρα, Τζορτζ Κλούνει, όταν η Βρετανίδα δικηγόρος κατέφθανε στην Αθήνα, προσκεκλημένη από τον τότε πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να ενισχύσει το νομικό οπλοστάσιο της χώρας μας στον μακροχρόνιο αγώνα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, διεκδίκηση, που φαίνεται πως κερδίζει έδαφος τόσο λόγω της συστηματικής προσέγγισης της ελληνικής προσέγγισης, όσο και ελέω της κρίσιμης μεταστροφής της βρετανικής κοινής γνώμης. Κρίσιμη λεπτομέρεια:

Υπουργός Πολιτισμού τότε στην κυβέρνηση Σαμαρά ήταν ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Ήταν μάλλον ο τρόπος του ΠτΔ να επικοινωνήσει στον πρώην πρωθυπουργό ότι υπάρχουν και ζητήματα στα οποία η συνεννόηση ή ακόμη και οι ταυτίσεις δεν ανάγονται στη σφαίρα της φαντασίας. Πάντως, οι πιθανότητες το…Τασούλας effect να επηρεάσει τον Αντώνη Σαμαρά δεν μοιάζουν πολλές για την ώρα. Ίδωμεν