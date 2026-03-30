Και το όνομα αυτής ERMINIO: Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τη νέα κακοκαιρία

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο Τρίτη (31/3), με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους να αναμένεται να σαρώσουν αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική.

Μάλιστα, ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι μετεωρολογικές προγνώσεις «κλειδώνουν» την έλευση μιας ιδιαίτερα σφοδρής κακοκαιρίας.

Η επιβεβαίωση ήρθε το μεσημέρι της Δευτέρας, με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με το οποίο προειδοποιεί για ακραία καιρικά φαινόμενα.

ΕΜΥ: Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, καιρικό σύστημα στη δυτική Μεσόγειο, με την ονομασία ERMINIO (όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας - Ομάδα Κεντρικής Μεσογείου), κινούμενο νοτιοανατολικά προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη (1/4) και την Πέμπτη (2/4) τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν την Τετάρτη στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Την Τετάρτη (01-04-26) συγκεκριμένα από το ανωτέρω καιρικό σύστημα δημιουργείται επιφανειακό χαμηλό στη Λιβύη που κινείται γρήγορα βόρεια βορειοανατολικά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τσατραφύλλιας: «Ζόρικη και επικίνδυνη κακοκαιρία»

Σε ανάρτηση για την κακοκαιρία ERMINIO που βρίσκεται προ των πυλών, προχώρησε και ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

«"Μπροστά μας διαμορφώνεται μια ζόρικη και επικίνδυνη κακοκαιρία..."

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Στη δίνη ζεύγους βαρομετρικών χαμηλών θα βρεθεί τα επόμενα 24ωρα η χώρα, με αποτέλεσμα την εκδήλωση έντονων φαινομένων τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και οι βασικοί δείκτες αστάθειας συγκλίνουν σε αυξημένη πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων, κατά τόπους με μεγάλη ένταση.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά το βράδυ της Τρίτης και μέσα στην Τετάρτη, που αναμένεται να είναι το πιο δύσκολο 24ωρο, θα επηρεαστεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από ανέμους εντάσεως πάνω από 100 Km/h , χαλαζοπτώσεις αλλά και στροβίλους.

Από το μεσημέρι της Τετάρτης έως και τα ξημερώματα της Πέμπτης, αυξημένος είναι ο κίνδυνος για:

πλημμυρικά επεισόδια

τοπικές υπερχειλίσεις

κατολισθήσεις σε ευπαθείς περιοχές

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση αναμένονται να είναι :

Πιερία - Χαλκιδική

Θεσσαλία - Σποράδες

Βοιωτία - Φθιώτιδα -Εύβοια

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος

Νησιά βόρειου και ανατολικού Αιγαίου

Αττική: Τα πιο έντονα φαινόμενα τοποθετούνται από το μεσημέρι έως το βράδυ της Τετάρτης.

Για την Πέμπτη υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα ως προς την πορεία του δεύτερου χαμηλού. Ωστόσο, από το απόγευμα και μετά διαφαίνεται σταδιακή εξασθένηση της κακοκαιρίας».

Παπαϊωάννου: «Η Τετάρτη θα είναι επικίνδυνη ημέρα»

Ο μετεωρολόγος του ACTION 24, Δημήτρης Παπαϊωάννου, υπογράμμισε από το πρωί της Δευτέρας τη σοβαρότητα της κατάστασης, σημειώνοντας πως η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από αύριο το απόγευμα.

«Η Τετάρτη θα είναι επικίνδυνη ημέρα, η κακοκαιρία θα είναι πολύ ισχυρή, θα φέρει θερμές αέρες μάζες που θα επιτείνουν την αστάθεια, θα προκαλέσουν ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους με 9-10 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι ριπές θα φτάνουν τα 100-120 χιλιόμετρα την ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα νότια τμήματα και θα επεκταθούν ανατολικά, επηρεάζοντας άμεσα την Αττική, τη Βοιωτία, την Εύβοια, καθώς και την Πελοπόννησο (Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία).

Ειδικότερα για την περιοχή της Αττικής, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει από νωρίς το πρωί με βροχές, ωστόσο η κορύφωση της έντασης αναμένεται τις απογευματινές ώρες.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται για τη Θεσσαλία, όπου ο όγκος του νερού προβλέπεται εξαιρετικά μεγάλος. Αν και τα φαινόμενα θα επιμείνουν την Πέμπτη, η έντασή τους θα είναι σαφώς μειωμένη, με τη σταδιακή βελτίωση να τοποθετείται χρονικά την Παρασκευή.