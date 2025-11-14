Και του σαλονιού και του λιμανιού…



Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ , απασχόλησε επί μήνες την εγχώρια κοινή γνώμη, πολύ πριν φθάσει και εγκατασταθεί στην Αθήνα. Με μια επιδερμική και σεξιστική προσέγγιση, απασχόλησε για λόγους που κανονικά θα χωρούσαν μόνο σε εκπομπές και σελίδες lifestyle. Πίσω από το χτίσιμο του προφίλ όμως μιας εξωστρεφούς εκπροσώπου της νέας Αμερικανικής τάξης πραγμάτων, δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που προσέρχεται στον πολιτικό και οικονομικό βίο με σχέδιο, στόχους και προτεραιότητες.

Πέρα από τα κοσμικά που βοηθούν να γίνει ένα πρόσωπο οικείο, και τις επισκέψεις σε πρόεδρο Δημοκρατίας και πρωθυπουργό, που δίνουν θεσμικό βάρος, η κυρία Γκιλφόιλ επισκέφθηκε τον αρχιεπίσκοπο σε δημόσια θέα και άσχετα με το τι θα περίμενε κανείς από ένα προβεβλημένο τηλεοπτικά πρόσωπο, δήλωσε on camera την «ταπεινότητα» της. Αυτή η πρώτη ολιγοήμερη παρουσία της είναι θορυβώδης και άκρως επαγγελματική. Με δεδομένη και την πολιτική της προϋπηρεσία, εύκολα μπορεί κανείς να συμπεράνει, ότι δεν πρόκειται για έναν πρεσβευτή που ήρθε για μια άοσμη θητεία σε ένα ευρωπαϊκό θέρετρο.

Στην πρώτη τηλεοπτική της συνέντευξη έθιξε θέματα που ενώ είναι γνωστά, όπως τα F 35 ή η ενέργεια, δεν έμεινε σε ξύλινες διατυπώσεις. Ξέκοψε ότι για τα F 35 με το υπάρχον αμερικανικό νομοθετικό πλαίσιο, δεν μπορεί να γίνει ούτε συζήτηση με την Τουρκία για πώληση. Και ενώ ακούμε διαρκώς για την μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, έδειξε ότι αυτή δεν είναι μια επιλογή που θα αφήσει τους πάντες ευχαριστημένους. Μίλησε πολύ ανοιχτά για Κινέζικα και Ρωσικά συμφέροντα στα ελληνικά λιμάνια.

Στην περίπτωση του Πειραιά, μίλησε ανοιχτά για μείωση την Κινεζικής επιρροής. Είναι ολοφάνερο ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός πολιτικού τοπίου που σε τίποτα δεν θα θυμίζει την συγκατοίκηση διαφορετικών συμφερόντων στον τόπο μας. Μπορεί να προδιαθέτει -λόγω της εν γένει παρουσίας της- η κα Γκιλφόιλ για γκλάμουρ και σαλόνια. Με το λιμάνι ή τα λιμάνια, να θυμίζουν «λιμάνι της αγωνίας» και ποιος ξέρει αν χρειαστεί ίσως και Φαρ Ουέστ, όσοι προετοιμάστηκαν μόνο για τα σαλόνια, ας ετοιμαστούν και για τα λιμάνια, γιατί η απεσταλμένη είναι και του σαλονιού και του λιμανιού…