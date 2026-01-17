Η Μπόρνμουθ πολύ κοντά στην απόκτηση του Μανδά από τη Λάτσιο - Κέρδος για τον ΟΦΗ

Ο Χρήστος Μανδάς ετοιμάζεται για Premier League, αφού σύμφωνα με το Sky Sports Italia, Λάτσιο και Μπόρνμουθ έχουν ουσιαστικά συμφωνήσει στη μεταγραφή του. Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας θα μετακομίσει στην Αγγλία με τη μορφή δανεισμού στα «κεράσια», τα οποία θα διατηρούν οψιόν αγοράς το καλοκαίρι, ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο παρελθόν ο 24χρονος τερματοφύλακας είχε συνδεθεί και με ομάδες του Νησιού, όπως η Γούλβς και η Γουέστ Χαμ, που όπως φάνηκε δεν προχώρησαν παραπάνω. Πάντως την περίπτωση του Μανδά κοιτάζουν με μεγάλο ενδιαφέρον και στον ΟΦΗ για το αν θα παραχωρηθεί δανεικός ή με μεταγραφή, καθώς η ομάδα από το Ηράκλειο διατηρεί ένα ποσοστό μεταπώλησης 15% και με τα ποσά που ακούγονται η κρητική ομάδα θα βάλει στα ταμεία της τουλάχιστον 1εκ. ευρώ.