Κάια Γκέρμπερ: Οι σκληρές συμβουλές της μητέρας της Σίντι Κρόφορντ και ο λόγος που αγαπά το θέατρο

Για την ανατροφή της και την ειλικρινή προσέγγιση της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ, στην καθοδήγησή της μίλησε η Κάια Γκέρμπερ, που φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του Harper' s Bazaar: «Δεν δίνει συμβουλές εκτός αν της ζητήσεις. Αλλά αν της ζητήσεις, ετοιμάσου, γιατί θα είναι πολύ ειλικρινής με τρόπους που, μερικές φορές, είναι δύσκολο να τους ακούσεις», είπε η Γκέρμπερ. Και συνέχισε: «Συνήθως έχει δίκιο, κάτι που με εξοργίζει, αλλά είναι επίσης πολύ πρόθυμη να με αφήσει να κάνω ένα λάθος που έκανε η ίδια πριν από 30 χρόνια.»

Μιλώντας για την φήμη που έχει ως μοντέλο εδώ και 10 χρόνια εξήγησε: «Αντιλαμβάνομαι ότι ένα μέρος της δουλειάς μου είναι απλώς να είμαι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι να είμαι και να είμαι ένας καμβάς ή ένας καθρέφτης για να αντανακλούν οι άνθρωποι τις δικές τους ιδέες».

Όσο για την καριέρα της στην υποκριτική παραδέχθηκε: «Αγαπώ το θέατρο επειδή απαθανατίζεται στις αναμνήσεις των ανθρώπων αλλά όχι στα... μέσα ενημέρωσης. Τόσα πολλά από αυτά που έχω κάνει - κάθε φωτογραφία- έχει μπει στο διαδίκτυο. Το υπέροχο με το θέατρο είναι το πώς νιώθω για την παιδική μου ηλικία. Είχα την εμπειρία μου και οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν είχαν την εμπειρία τους.»