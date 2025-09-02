«Κάηκε» η Γαλλία από τον καύσωνα - Το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι μέσα τα τελευταία 125 χρόνια

Η κλιματική αλλαγή έχει δείξει πλέον δείγματα γραφής ακόμη και σε χώρες που παραδοσιακά έχουν πιο «δροσερά» καλοκαίρια. Η Γαλλία κατέγραψε φέτος το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι της των τελευταίων 125 ετών σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Συγκεκριμένα, το καλοκαίρι του 2025 χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα θερμό μετά από εκείνα του 2003 και του 2022 με τη μέση θερμοκρασία του τριμήνου Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος να αγγίζει τους 22,2 βαθμούς Κελσίου έναντι 22,7 βαθμούς που ήταν το 2022 και 23,1 βαθμούς που ήταν το 2003.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι από το 1900, όποτε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία άρχισε να καταγράφει τις θερμοκρασίες στην Γαλλία ,τα 10 θερμότερα καλοκαίρια ήταν κατά τον 21ο αιώνα και ειδικότερα από το 2003 και μετά.

Οι πυκνές ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία που ακολούθησε και την άνοδο της θερμοκρασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είχαν ως αποτέλεσμα τις μεγάλες πυρκαγιές που σημειώθηκαν φέτος στη Γαλλία επισημαίνει επίσης η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία.

Τέλος ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η θερμοκρασία πλησίασε η υπερέβη τους 40 °C 33 φορές φέτος στη Γαλλία ενώ κατά την τριακονταετία 1951-1980 αυτό είχε συμβεί μόνο πέντε φορές.

Θερμοκρασίες ρεκόρ σε διάφορες περιοχές

Πάντως, τη φετινή χρονιά παρατηρήθηκαν ακραίες θερμοκρασίες στα μέσα του Αυγούστου με τον καύσωνα να δείχνει τα δόντια του. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα (11/08), πολλοί μετεωρολογικοί σταθμοί στη νοτιοδυτική Γαλλία κατέγραψαν απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας, μεταξύ των οποίων αυτός στο Μπορντό (41,6°C) και αυτός στην Ανγκουλέμ (42,1°C).

Στο Παρίσι καταγράφηκαν εξίσου υψηλές θερμοκρασίες με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου και 40°C για την κοιλάδα του Ροδανού.

Όπως σημειώνει η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, οι εν λόγω αριθμοί υπερβαίνουν κατά πολύ τις μέσες θερμοκρασίες για την εποχή.