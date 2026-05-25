«Κάηκε» ο Πειραιάς για τους Πρωταθλητές Ευρώπης - Ξέφρενο πάρτι όταν έφτασε το «ερυθρόλευκο» πούλμαν

Με ξέφρενους πανηγυρισμούς υποδέχτηκαν στον Πειραιά το σφύριγμα της λήξης του τελικού του Final Four 2026, στο οποίο ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, για 4η φορά. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν το Πασαλιμάνι, όπου χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού βγήκαν στους δρόμους, με αρκετούς να ανάβουν καπνογόνα, και κάποιους ακόμη και φωτιές σε κάδους.

Το πάρτι έφτασε στην κορύφωσή του τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (25/5) όταν το ανοιχτό πούλμαν με τους νέους Πρωταθλητές Ευρώπης έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά όπου είχε στηθεί εξέδρα.

Τότε ήταν η στιγμή που η νύχτα έγινε... μέρα στον Πειραιά με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού που κατέκλυσαν το χώρο από νωρίς να στήνουν πάρτι… μέχρι πρωίας!

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi