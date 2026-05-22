Final Four: «Κάηκε» ο Πειραιάς, ξέφρενοι πανηγυρισμοί οπαδών του Ολυμπιακού - «Πάμε να το σηκώσουμε»

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του πρώτου ημιτελικού του Final Four της Αθήνας (79-61) κόντρα στην Φενέρμπαχτσε και «τσέκαρε» το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/5) που αν κατακτήσει θα στεφτεί πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» περίμεναν διακαώς την λήξη του αγώνα κόντρα στην τουρκική ομάδα και ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Συγκεντρωμένοι οπαδοί στον Πειραιά που παρακολούθησαν το παιχνίδι από την τηλεόραση άναψαν καπνογόνα, φώναξαν συνθήματα και σήκωσαν ψηλά καρέκλες πανηγυρίζοντας με την ψυχή τους την πρόκριση της ομάδας τους στον μεγάλο τελικό.

Άλλοι φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν μέσα στο T-Center και παρακολούθησαν από κοντά το ματς δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους ωστόσο σημείωσαν πως η ομάδα τους χρειάζεται ένα ακόμα παιχνίδι για να σηκώσει το τρόπαιο της Euroleague.

«Πάμε για τον τελικό, να το σηκώσουμε», «Η κούπα έρχεται στον Πειραιά», «Άλλο ένα», «Ήταν εύκολο παιχνίδι, το διασκεδάσαμε, πάμε για την Κυριακή» ήταν κάποιες από τις φράσεις που ακούστηκαν από τους φίλους των Πειραιωτών.