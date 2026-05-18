Κάιλι Μινόγκ: Δηλώνει γιατί είναι πιο ευτυχισμένη ως single και μιλά για ραντεβού με νάρκισσους

Η Kylie Minogue μίλησε ανοιχτά για την ερωτική της ζωή και την εμπειρία της με τα ραντεβού, καθώς όπως αποκάλυψε έχει συναναστραφεί και με νάρκισσους, ενώ δήλωσε ότι αισθάνεται πιο ευτυχισμένη ως single.

Η τραγουδίστρια δήλωσε στο περιοδικό Style των Sunday Times. «Δεν έχω αγόρι. Ήμουν σε μια σχέση και όταν αυτή τελείωσε, συνειδητοποίησα ότι ήμουν καλά μόνη μου. Γίνομαι όλο και πιο επιλεκτική. Νάρκισσοι... Έχω βγει με έναν και είμαι ευγνώμων που τώρα το γνωρίζω αυτό. Αυτό είναι το καυτό μου «όχι».»

Στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ της με τίτλο «Kylie», η σταρ παραδέχεται ότι «δεν έχει βρει το ίδιο» είδος αγάπης που είχε στη σχέση της με τον Μάικλ Χάτσενς, frontman των INXS, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 37 ετών το 1997. «Ξέρω από ανθρώπους του κύκλου του ότι μιλούσε για μένα και με σκεφτόταν. Ήμασταν καλά μαζί».

Αποκαλύπτοντας ότι έψαχνε το ίδιο από τότε στο δεύτερο επεισόδιο, είπε: «Δεν το είχα καταλάβει ακριβώς αλλλά πιθανότατα έψαχνα κάτι τέτοιο από τότε».

Και συνέχισε μιλώντας για τον αγαπημένο της: «Οι αναμνήσεις με κάνουν να νιώθω καλά, ακόμα κι αν δακρύζω. Ήταν ωραίο που είχα κάποιον, που ένιωθα ότι ήμασταν μια καλή ομάδα. Είμαι τυχερή. Το συναίσθημα και οι αναμνήσεις που έχω από εκείνη την εποχή... Ένιωθα προστατευμένη, φροντισμένη, ότι με εκτιμούσαν και πίστευα σε κάποιον».

Μεταξύ άλλων, περιγράφοντας τη ζωή της με τον άντρα που γνώρισε όταν ήταν 21 ετών είπε: «σεξ, έρωτας, φαγητό, ναρκωτικά, μουσική, ταξίδια, βιβλία, ό,τι να 'ναι, ήθελε να τα βιώσει... ως σύντροφός του βίωσα κι εγώ πολλά από αυτά».