Κάιλι Μινόγκ: Η μυστική δεύτερη μάχη με τον καρκίνο - «Ήμουν σκιά του εαυτού μου»

Η Κάιλι Μινόγκ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο για δεύτερη φορά στις αρχές του 2021 και κράτησε μέχρι σήμερα μυστική μια προσωπική μάχη που δινόταν πίσω από τα φώτα, τις συνεντεύξεις και τη μεγάλη μουσική επιστροφή της.

Η 57χρονη σταρ της ποπ μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τη δεύτερη διάγνωση στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο Kylie, το οποίο είναι διαθέσιμο από σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 στην συνδρομητική πλατφόρμα. Η αποκάλυψη έρχεται σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη της περιπέτεια με τον καρκίνο του μαστού, το 2005, όταν η είδηση είχε γίνει παγκόσμιο θέμα και η ίδια είχε αναγκαστεί να διακόψει την περιοδεία της για να υποβληθεί σε θεραπεία.

Αυτή τη φορά, όπως είπε, επέλεξε να το κρατήσει για τον εαυτό της. «Η δεύτερη διάγνωση ήταν στις αρχές του 2021. Μπόρεσα να το κρατήσω μέσα μου. Όχι όπως την πρώτη φορά», αναφέρει στο ντοκιμαντέρ, περιγράφοντας μια περίοδο που δεν ήθελε - και δεν μπορούσε - να μοιραστεί δημόσια.

Η ίδια τονίζει πως σήμερα είναι καλά. «Ευτυχώς, το ξεπέρασα. Ξανά. Και όλα είναι καλά», λέει, συνδέοντας την ανάρρωση και την ψυχική της επιστροφή με τη μουσική, την οποία περιγράφει ως δύναμη που εξακολουθεί να την τροφοδοτεί.

Η σιωπή πίσω από το «Padam Padam»



Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της αποκάλυψης δεν είναι μόνο η δεύτερη διάγνωση, αλλά το γεγονός ότι η Κάιλι Μινόγκ κουβαλούσε αυτόν τον «σταυρό» την ίδια περίοδο που η καριέρα της γνώριζε μια από τις πιο εντυπωσιακές αναγεννήσεις της, όπως σημειώνει ο Guardian.

Το 2023, το Padam Padam έγινε παγκόσμιο viral φαινόμενο, έφερε την Κάιλι ξανά στο βρετανικό Top 10 για πρώτη φορά από το 2010 και της χάρισε Grammy στην κατηγορία «Καλύτερη Pop Dance Ερμηνεία». Όμως πίσω από τη λάμψη της επιτυχίας, όπως παραδέχεται η ίδια, υπήρχε ακόμη το βάρος αυτού που είχε περάσει.



«Δεν ένιωθα υποχρεωμένη να το πω στον κόσμο. Και, στην πραγματικότητα, δεν μπορούσα τότε, γιατί ήμουν σκιά του εαυτού μου», αναφέρει. Όπως εξηγεί, υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκε να μιλήσει δημόσια, όμως κάθε φορά έκανε πίσω.



«Κάποια στιγμή δεν ήθελα να βγω από το σπίτι. Το Padam Padam μού άνοιξε τόσες πολλές πόρτες, αλλά μέσα μου ήξερα ότι ο καρκίνος δεν ήταν απλώς ένα στιγμιαίο περιστατικό στη ζωή μου. Και πραγματικά ήθελα απλώς να πω τι συνέβη για να μπορέσω να το αφήσω πίσω μου. Καθόμουν σε συνεντεύξεις και σε κάθε ευκαιρία σκεφτόμουν, "τώρα είναι η ώρα", αλλά το κρατούσα για τον εαυτό μου».



Η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης ότι το τραγούδι Story, από το άλμπουμ Tension, ήταν ένας τρόπος να αφήσει ένα ίχνος εκείνης της περιόδου στη μουσική της. Με στίχους όπως «Είχα ένα μυστικό που το κρατούσα για τον εαυτό μου... Γύρισε άλλη σελίδα, μωρό μου, ανέβα στη σκηνή», το Story δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι. Ήταν, όπως είπε, κάτι που χρειαζόταν για να σημαδέψει εκείνο το κεφάλαιο της ζωής της.



Η πρώτη διάγνωση το 2005



Η πρώτη διάγνωση της Κάιλι Μινόγκ με καρκίνο του μαστού έγινε τον Μάιο του 2005, όταν ήταν 36 ετών. Τότε ακύρωσε το υπόλοιπο της περιοδείας Showgirl και αποσύρθηκε από την προγραμματισμένη εμφάνισή της στο Glastonbury, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία στη Μελβούρνη.

Η είδηση είχε προκαλέσει κύμα συμπαράστασης, αλλά και ασφυκτική πίεση από τα μέσα ενημέρωσης. Η ίδια βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δημόσιας περιπέτειας υγείας, σε μια εποχή που τα όρια ανάμεσα στο δικαίωμα ενημέρωσης και την εισβολή στην ιδιωτική ζωή δοκιμάστηκαν σκληρά.



Είναι χαρακτηριστικό ότι η πίεση των ΜΜΕ ώθησε τον Στιβ Μπρακς, τον τότε πρωθυπουργό της αυστραλιανής πολιτείας της Βικτώριας, να υπενθυμίσει στους παπαράτσι και τους δημοσιογράφους τη νομοθεσία σχετικά με την παρενόχληση και τους «ισχυρούς νόμους, τους νόμους περί απορρήτου σχετικά με τα ιατρικά αρχεία, σχετικά με την πρόσβαση σε λεπτομέρειες, σχετικά με τη θεραπεία: αυτά είναι ιδιωτικά ζητήματα μεταξύ του κλινικού ιατρού και του ασθενούς».

Αργότερα, η Κάιλι Μινόγκ είχε αποκαλύψει ότι αρχικά είχε λάβει λανθασμένη διάγνωση, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της επιμονής, της δεύτερης γνώμης και της έγκαιρης διερεύνησης όταν κάτι δεν μοιάζει σωστό.



«Ο έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας»



Στο υλικό που συνοδεύει το ντοκιμαντέρ, η Κάιλι Μινόγκ εξηγεί ότι η δεύτερη διάγνωση ήρθε έπειτα από έναν προληπτικό έλεγχο. Όπως σημειώνει, η έγκαιρη ανίχνευση τη βοήθησε σημαντικά και γι' αυτό επέλεξε τελικά να μιλήσει δημόσια: όχι επειδή ένιωθε υποχρεωμένη, αλλά επειδή κάποιος εκεί έξω μπορεί να χρειάζεται αυτή την υπενθύμιση.



«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι για τους οποίους ο καρκίνος είναι μέρος της ζωής τους», αναφέρει, τονίζοντας ότι οι προληπτικοί έλεγχοι μπορεί να είναι δύσκολοι ή φορτισμένοι συναισθηματικά, αλλά παραμένουν κρίσιμοι.



Το ντοκιμαντέρ Kylie αποτελείται από τρία επεισόδια και έχει σκηνοθετηθεί από τον Michael Harte, ο οποίος είχε εργαστεί και στο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Στη σειρά εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, η αδελφή της Ντάνι Μινόγκ, ο Τζέισον Ντόνοβαν και ο Νικ Κέιβ.