Κάιλι Τζένερ: Η αγωγή - βόμβα της οικιακής βοηθού - Υποτίμηση, βασανιστήρια από συναδέλφους και διακρίσεις

Στο σπίτι της Κάιλι Τζένερ στο Χίντεν Χιλς εργάστηκε ως οικιακή βοηθός η Αντζέλικα Βάσκεθ από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025 και έζησε διακρίσεις, παρενόχληση και τοξικότητα όπως ισχυρίζεται στην αγωγή που υπέβαλε.

Η Βάσκεθ ισχυρίζεται στην κατάθεση - χωρίς να αναφέρει ονομαστικά την Κάιλι Τζένερ για συγκεκριμένα πράγματα αλλά την αναφέρει ως κατηγορούμενη - ότι «υπέστη σοβαρή παρενόχληση» από συναδέλφους της και την επικεφαλής οικονόμο στην κατοικία της Τζένερ στο Χίντεν Χιλς, όπου εργαζόταν. Της ανέθεταν συστηματικά τα πιο δύσκολα και ανεπιθύμητα καθήκοντα, την υποτιμούσαν και την ταπείνωναν δημόσια μπροστά σε συναδέλφους λόγω της φυλής, της καταγωγής ( σ.σ κατάγεται από το Ελ Σαλβαδόρ) και της θρησκείας της.

Η Βάσκεθ λέει ότι δεν ελήφθησαν «διορθωτικά μέτρα» και «τα παράπονά της απορρίφθηκαν, χλευάστηκαν ή αγνοήθηκαν». Ισχυρίζεται επίσης ότι τα πράγματα έγιναν «βίαια» τον Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με την καταγγελία, όταν «ένας επόπτης πέταξε κρεμάστρες στα πόδια της ενώ την επέπληττε.

Αποτέλεσμα όλων αυτών, να αποκτήσει σοβαρό στρες και συμπτώματα συμβατά με διαταραχή μετατραυματικού στρες , ενώ ισχυρίζεται ότι υπέστη «απώλεια μισθού» μετά τις καταγγελίες που υπέβαλε.

Η Βάσκεθ πήρε άδεια για ιατρικούς λόγους τον Ιούλιο του 2025 και αναφέρει στην καταγγελία της ότι «δεν είχε άλλη επιλογή από το να παραιτηθεί» τον επόμενο μήνα, καθώς «οι συνθήκες εργασίας είχαν γίνει αφόρητες» και ζητά επομένως αποζημιώσεις που παρακρατήθηκαν παράνομα.