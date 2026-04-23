Κάιλι Τζένερ: Με εκρηκτικό μπούστο και γόβες Louboutin επιδεικνύει τις Hermes Birkin αξίας 1 εκ. δολαρίων
Τα σχόλια των χρηστών ύστερα από την ανάρτησή της ουκ ολίγα... Κάποιοι ενθουσιάστηκαν, ενώ κάποιοι άλλοι την κατακρίνουν.
Με μαύρο σουτιέν που αναδεικνύει το πληθωρικό μπούστο της, μαύρο χαμηλοκάβαλο παντελόνι και ψηλοτάκουνες γόβες Christian Louboutin ποζάρει η Κάιλι Τζένερ και ποστάρει τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.
Σε κάποιες από τις φωτογραφίες μάλιστα η σταρ - την οποία η οικιακή βοηθός μήνυση πρόσφατα για τοξικό εργασιακό περιβάλον - ποζάρει με φόντο μια τεράστια συλλογή από πανάκριβες τσάντες Hermes Birkin σε διάφορα χρώματα και μεγέθη που με έναν πρόχειρο υπολογισμό εκτιμάται ότι κοστίζουν 1 εκατομμύριο δολάρια.
Τα σχόλια των χρηστών του διαδικτύου, αμέτρητα. Μερικά από αυτά; «Οι birkins... μου τρέχουν τα σάλια». «Η Βασίλισσα της Hermes». «Ένα εκατομμύριο δολάρια πίσω σου», αστειεύτηκε ένας άλλος θαυμαστής. Ενώ κάποιος άλλος ανέφερε: «Μία σειρά από αυτές τις τσάντες θα μπορούσε να τερματίσει την πείνα στην ανατολική ακτή».