Καινούργιου, Χρηστίδου, Κουτσελίνη και Λιάγκας σε θέση μάχης - Πότε κάνουν πρεμιέρα

Μπορεί επισήμως να μην έχουν κλείσει καν όλους τους συνεργάτες τους και να υπάρχει μια σχετική ρευστότητα, όμως τον Σεπτέμβριο όλοι θα είναι στις θέσεις τους και ετοιμάζονται ίσως για την πιο σκληρή σεζόν της καριέρας τους.

Το φθινόπωρο του 2026 η πρωινή ζώνη δεν θα θυμίζει αυτά που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα και αυτό επειδή όχι μόνο μπαίνουν στο παιχνίδι νέοι παίκτες, αλλά -όπως όλα δείχνουν- όλοι πια θα παίζουν επί ίσοις όροις, καθώς MEGA, ALPHA, STAR και ΑΝΤ1 συμφώνησαν να μεταφέρουν τη ζώνη στις 10 το πρωί και να ξεκινούν όλοι την ίδια ώρα (καλά, σιγά μην το τηρήσουν βέβαια).

Κοινή πρεμιέρα

Για την ώρα φαίνεται πως εκτός από την κοινή ώρα μετάδοσης των εκπομπών τους, τα κανάλια συμφώνησαν να κάνουν πρεμιέρα όλα την ίδια μέρα, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον αέρα της πρωτιάς της συνεχίζει με τη γνώριμη παρέα της στο «Super Κατερίνα» του ALPHA.

Ο Γιώργος Λιάγκας αλλάζει την σύνθεση της εκπομπής του «Το πρωινό» και φιλοδοξεί με τον Τάσο Τεργιάκη, τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο (αν τελικά τα βρουν) να πάνε την εκπομπή του ΑΝΤ1 στο Νο1.

Η Σίσσυ Χρηστίδου κατεβαίνει στον καθημερινό στίβο των πρωινάδικων με τον αέρα της πρωτιάς του ΣΚ, έλα όμως που το κοινό είναι διαφορετικό. Το «Χαμογέλα και πάλι» κρατά πάνω κάτω την ίδια ομάδα και ευελπιστεί να φέρει την πρωτιά στο MEGA.

Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει στήσει πολλές πρωινές εκπομπές, σε πολλά κανάλια και τώρα ήρθε η ώρα να γίνει και εκείνη μια πρωινατζού και να δείξει ότι το ’χει και στην ψυχαγωγία. Στο νέο της πρόγραμμα στο STAR θα έχει μαζί της τον παλιό της συνεργάτη, Γρηγόρη Γκουντάρα, καθώς επίσης και τους Αλέξανδρο Καλαφάτη και Ρούλα Κουσκουρή.