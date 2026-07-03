Καινούργιου: «Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, μην έχετε απορίες, μην εικάζετε πράγματα για του χρόνου»

Αυλαία έριξε και η «Super Κατερίνα» και η παρουσιάστρια της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του ALPHA, Κατερίνα Καινούργιου, αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές της με μια κατάθεση ψυχής. «Αυτή η χρονιά ήταν πολύ σημαντική για μένα, δεν έχει να κάνει με την επιτυχία της εκπομπής. Και μηδέν να κάναμε, οι άνθρωποι του σταθμού μου στάθηκαν τόσο πολύ. Είναι μια χρονιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήταν το όνειρο της ζωής μου να γίνω μανούλα. Ήρθα εδώ ούσα έγκυος τον Σεπτέμβριο. Τον Απρίλιο έφερα το κοριτσάκι μου στον κόσμο. Όλους αυτούς τους μήνες με πρόσεξαν πάρα πολύ, με απίστευτη κατανόηση και φροντίδα. Είχα μία πολύ όμορφη εγκυμοσύνη και γέννα στη συνέχεια. Είμαι πιο ευτυχισμένη και πλήρης από ποτέ».

«Λέγονται και γράφονται ανακρίβειες»

«Όσα πράγματα κι αν κάνω τηλεοπτικά, είτε αυτά είναι επιτυχίες, είτε αποτυχίες αυτή η χρονιά θα είναι για πάντα χαραγμένη μέσα μου. Να πω και το εξής. Επειδή κατά καιρούς λέγονται και γράφονται διάφορες ανακρίβειες. Η ομάδα που είδατε φέτος θα είναι και του χρόνου. Είναι αυτό που λένε ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Μην έχετε απορίες και μην εικάζετε πράγματα για του χρόνου», είπε κλείνοντας την εκπομπή της για φέτος.