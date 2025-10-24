Καινούργιου: Από το σπίτι μου έλεγαν «πρέπει να πετύχεις, να βγάλεις λεφτά και να μας βοηθήσεις»

Για την σχέση με τους γονείς του μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Μαρία Σολωμού και αποκάλυψε ότι για πολλά χρόνια καθόριζαν τις αποφάσεις που έπαιρνε στην ζωή του και είχαν τέτοια δύναμη επάνω του που τον επηρέαζαν ακόμα και στα προσωπικά του. Σχολιάζοντας την συνέντευξή του η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως ταυτίστηκε με τις απόψεις του και εξομολογήθηκε όσα της έλεγε η δική της οικογένεια... κουβέντες που βάραιναν τους ώμους της.

«Ταυτίστηκα πάρα πολύ με τον Γρηγόρη. Έχω μιλήσει και εγώ για τους γονείς μου. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς τους γονείς σου, ότι δεν τους λατρεύεις ή δεν είναι καλοί γονείς. Οι καλύτεροι του κόσμου, αλλά οι γονείς κάνουν πάρα πολλά λάθη. Όσο μεγαλώνεις και ανεξαρτητοποιείσαι και γίνεσαι δυναμικός συνειδητοποιείς πόσα πράγματα έχουν μπλοκάρει στην προσωπικότητά σου και πόσες ανασφάλειες μπορεί να σου έχουν δημιουργήσει. Αυτό που λέει το έχω νιώσει και εγώ. Εγώ είχα και το άλλο από το σπίτι μου. Πρέπει να πετύχεις, πρέπει να βγάλεις λεφτά, πρέπει να μας βοηθήσεις»

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η παρουσιάστρια είχε μιλήσει για μια δύσκολη, οικογενειακή στιγμή και είχε πει: «Οι γονείς μου πέρασαν μια πολύ δύσκολη φάση, χάσανε τα πάντα. Αναγκάστηκα να σώσω το σπίτι από τον πλειστηριασμό, για να έχουν κάπου να μείνουν. Εγώ γυρνάω σπίτι και νιώθω πολύ ανασφαλής».