Καινούργιου: Ευχές Λιάγκα για την εγκυμοσύνη και συνεργασία-έκπληξη - Η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή

Το χαρμόσυνο γεγονός της εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου - που ανακοινώθηκε χθες από την παρουσιάστρια μέσω instagram - σχολίασαν μέσα από τις εκπομπές τους οι παρουσιαστές των πρωινών εκπομπών και της έστειλαν τις πιο θερμές ευχές τους.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Με την Κατερίνα Καινούργιου θα ξεκινήσω. Καλημέρα Κατερίνα. Εγώ της έστειλα τις ευχές μου μόλις το ανακοίνωσε. Ήταν κάτι το οποίο ξέραμε όλοι στον χώρο, αλλά όταν κάποιος δε θέλει να πει κάτι, οφείλουμε να το σεβαστούμε. Το θέμα είναι ότι η κοπέλα περνάει την πιο φωτεινή περίοδο της ζωής της. Προφανώς ήθελε το παιδάκι πάρα πολύ και χρόνια πολλά… Βρήκε έναν άντρα που αποδεικνύεται ότι είναι ο άντρας της ζωής της. Θα κάνουμε και κάτι μαζί την άλλη εβδομάδα. Κάτι που θα το δείτε στην τηλεόραση».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε μια αποκάλυψη: «Τον Σεπτέμβρη επιστρέψαμε από τις διακοπές και όταν ήρθαμε στο στούντιο βλέπω την Κατερίνα. Μόλις συνάντησα τη Μαίρη Παλιαλέξη και την Τίνα Μεσσαροπούλου τους είπα ότι η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος, χωρίς όμως να γνωρίζω κάτι. Η Μαίρη το απέκλεισε γιατί θεωρούσε ότι αν ήταν θα μας το είχε πει. Εγώ επέμενα ότι είναι έγκυος. Δεκαπέντε μέρες μετά αρχίζουν να βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα και λέω “ορίστε η Σταματίνα έπεσε μέσα”. Τότε το κορίτσι το διέψευδε γιατί δεν ένιωθε έτοιμη και δεν είχε κάνει τις εξετάσεις της. Η κάθε μανούλα το επικοινωνεί όπως και όποτε θέλει. Σου πάει Κατερινάκι μας, με το καλό. Όταν βλέπεις ένα ζευγάρι που το θέλει πάρα πολύ και τελικά συμβαίνει, χαίρεσαι πάρα πολύ».

Την χαρούμενη είδηση σχολίασε και η Ανθή Βούλγαρη: «Να πούμε στην Κατερίνα Καινούργιου, όλα τα καλά. Το ανακοίνωσε επίσημα και η ίδια, μπροστά στο δέντρο, μαζί με τον σύντροφό της. Η Κατερίνα το ήθελε πάρα πάρα πολύ. Μακάρι να έχει μια πολύ καλή εγκυμοσύνη και να μην αγχώνεται. Δεν έχω μιλήσει μαζί της, αλλά επειδή είδα το δέντρο στολισμένο με ροζ μπάλες, νομίζω ότι περιμένει κοριτσάκι. Νομίζω ότι και εγώ το είχα ανακοινώσει παρόμοια εποχή».

«Θα ξεκινήσουμε με ένα δώρο που ήρθε στη ζωή της Κατερίνας. It’s official! Mε το καλό Κατερίνα μου! Τι όμορφη φωτογραφία! Μπήκαν νωρίς τα Χριστούγεννα, φέτος! Είναι ροζ το Χριστουγεννιάτικο δέντρο; Εύχομαι να έχει μια εύκολη εγκυμοσύνη, να το ευχαριστηθεί, να φάει ό,τι θέλει και να το ζήσει με χαρά. Να είναι ευτυχισμένη με τον σύντροφό της και να έρθει ένα γερό παιδάκι» ήταν τα λόγια της Ελένης Χατζίδου.

Η Φαίη Σκορδά λακωνικά δήλωσε: «Να πω με την ευκαιρία, με το καλό στην Κατερίνα Καινούργιου γιατί χθες ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στο Instagram».