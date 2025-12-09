Καϊράτ: Χωρίς τον Σατπάεφ απέναντι στον Ολυμπιακό στην Αστάνα - Πως θα παραταχθεί

Με φόρα από τη νίκη επί του ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός έφτασε το πρωί της Δευτέρας (7/12) στο Καζακστάν και την Αστάνα, καθώς εκεί σήμερα (17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 33η θέση της βαθμολογίας με δύο πόντους και χρειάζονται μόνο τη νίκη για να συνεχίσουν να ελπίζουν σε πρόκριση στην επόμενη φάση. Στην ίδια μοίρα είναι και οι Καζάκοι, οι οποίοι με ένα πόντο λιγότερο από την ομάδα του Πειραιά θα παλέψουν επίσης για το πολυπόθητο τρίποντο.

⚪️ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔴



🆚 Kairat Almaty

🕟 17:30 (GR)

🏆 @ChampionsLeague

📌 Astana Arena

📺 Cosmote Sport 1HD pic.twitter.com/SDAHcTBNmb — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 9, 2025

Ο Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν, προπονητής των πρωταθλητών Καζακστάν, σύμφωνα με Μέσα από την πατρίδα του έχει αποφασίσει στην ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει στην αναμέτρηση απέναντι στους νταμπλούχους Ελλάδας, έχοντας όμως μια τεράστια απώλεια.

Συγκεκριμένα, ο Νταστάν Σατπάεφ, το μεγαλύτερο ταλέντο της Καϊράτ δεν θα είναι διαθέσιμος την Τρίτη (09/12), καθώς βρίσκεται στην Γερμανία λόγω του τραυματισμού του, ενώ στο ματς απέναντι στην Κοπεγχάγη, ο ποδοσφαιριστής που έχει ήδη κλείσει στην Τσέλσι για το καλοκαίρι, αντίκρισε την κίτρινη κάρτα μετά από... εντολή του προπονητή του για να εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι της προτελευταίας αγωνιστικής.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά τη δύναμη των αντιπάλων μας. Τους έχουμε μελετήσει καλά και έχουμε παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια. Τα αποτελέσματά τους μιλούν από μόνα τους», τόνισε ο Ουραζμπαχτίν στην συνέντευξη Τύπου.

Πως θα παραταχθεί η Καϊράτ;

Σύμφωνα με Μέσα από το Καζακστάν, ο Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν θα δώσει φανέλα βασικού στον 22χρονο τερματοφύλακα, Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, ο όποιος έχει παίξει βασικός στα τέσσερα από τα έξι ματς, χάνοντας μόνο αυτά απέναντι σε Σπόρτινγκ και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ μπροστά του θα βρίσκονται οι Μαρτίνοβιτς και Έγκορ Σορόκιν ως δίδυμο στα σέντερ μπακ.

Ο Ταπάλοφ θα ξεκινήσει στο δεξί άκρο της άμυνας των Καζάκων, με τον Μάτα να παίρνει την αριστερή πλευρά. Οι Κασαμπουλάτ και Γκλέιζερ θα τοποθετηθούν στο κέντρο, με τους Μρίνσκι, ο αντικαταστάτης του Σατπάεφ, και Γκρομίκο να βρίσκονται στα «φτερά» της επίθεσης. Στην «αιχμή του δόρατος» θα βρίσκεται ο Έντμιλσον, ενώ πίσω του θα είναι ο Ζορζίνιο.