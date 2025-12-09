Καιράτ - Ολυμπιακός 0-1: Νίκησε τον φανταστικό Αναρμπέκοφ και διατήρησε τις ελπίδες πρόκρισης

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Αστάνα για να αντιμετωπίσει την Καιράτ Αλμάτι στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ με σκοπό μόνο την νίκη για να έχει ελπίδες να κάνει το απόλυτο στα τελευταία παιχνίδια και να κυνηγήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι Πειραιώτες επικράτησαν των Καζάκων στην Αστάνα Αρένα με 0-1, και πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στην φετινή League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, και παράλληλα διατήρησαν τις ελπίδες τους για πρόκριση ζωντανές.

Η αναμέτρηση

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν και όπως ήταν λογικό με την μπάλα στα πόδια, είχαν την κατοχή και έψαξαν από νωρίς να βρουν το γρήγορο γκολ. Ο Τσικίνιο απείλησε για πρώτη φορά την εστία του κομβικού για την Καιράτ και σήμερα, Αναρμπέκοφ, στο 3ο λεπτό με ένα σουτ που πέρασε έξω. Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να χτυπήσουν στις αντεπιθέσεις σε μερικές περιπτώσεις με τους γρήγορους Ζάρια και Ρικαρντίνιο, χωρίς όμως ν καταφέρουν να πλησιάσουν την εστία του Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός έψαχνε τρόπους να διασπάσει την κλειστή αμυντική λειτουργία των Αζέρων, και στο 18ο λεπτό, μετά από σέντρα του Ποντένσε, ο Ελ Καμπί με μια κεφαλιά δεν θα καταφέρει να νικήσει τον Αναρμπέκοφ που απέκρουσε με υπερένταση. Οι ερυθρόλευκοι βρήκαν δίχτυα στο 21ο λεπτό όταν ο Τσικίνιο από τα δεξιά έσπασε την μπάλα στην περιοχή και ο Ελ Καμπί την έστειλε στα δίχτυα, με το γκολ όμως να ακυρώνεται καθώς ο Πορτογάλος ήταν σε θέση οφσάιντ, ενώ ένα λεπτό μετά ο Μαροκινός φορ απείλησε ξανά με μακρινό σουτ με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να αποκρούει και πάλι. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε ισόπαλο χωρίς τέρματα με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν την υπεροχή και την Καιράτ μόνιμα να αμύνεται.

Ο Ποντένσε απέναντι στον φανταστικό Αναρμπέκοφ/ Eurokinissi

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε δυναμικά για τους πειραιώτες καθώς στο 46 ο Ελ Καμπί μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Σορόκιν με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα, όμως να παίρνει αμέσως πίσω την απόφασή του και να δείχνει οφσάιντ, καθώς ο Μαροκινός φορ ήταν εκτεθειμένος. Η Καιράτ συνέχισε και μπήκε πιο δυνατά και έφερε την μπάλα στην περιοχή των ερυθρόλευκων δυο φορές από τα πλάγια με σέντρες των Μρίνσκι και Ζάρια, δεν δημιουργήθηκε κίνδυνος όμως για τον Ολυμπιακό. Στο 58’ ο Έντμιλσον μπήκε μέσα στην περιοχή και από πολύ καλό σημείο πήγε να προσποιηθεί τον Μπιανκόν και να σουτάρει, όμως έχασε την ισορροπία του και οι προϋποθέσεις που δημιούργησε πήγαν ανεκμετάλλευτες. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερνε να δημιουργήσει την μεγάλη ευκαιρία και με μακρινά σουτ όπως ακόμα ένα τέτοιο από τον Τσικίνιο στο 59', προσπαθούσε να νικήσει τον Αναρμπέκοφ χωρίς επιτυχία. Όσο περνούσε ο χρόνος η Καιράτ ανέβαινε στο γήπεδο και έπαιρνε όλο και περισσότερες προσπάθειες, ψάχνοντας να βρουν την στιγμή τους. Η εικόνα των «ερυθρόλευκων δεν ήταν καλή παρόλο που είχε την κατοχή και την υπεροχή, όμως στο 73ο λεπτό ο Ζέλσον Μάρτινς μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και πλάσαρε στην κλειστή γωνία του Αναρμπέκοφ, και άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες δεν σταμάτησαν και μετά από δυο λεπτά χτύπησαν με τον Ταρέμι να πλασάρει και να αποκρούει θεαματικά στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι ο Αναρμπέκοφ, ενώ δευτερόλεπτα μετά, μετά από σέντρα ο Ελ Καμπί θα πιάσει την κεφαλιά και θα αναγκάσει τον Καζάκο τερματοφύλακα σε ακόμα μια σπουδαία επέμβαση. Η Καιράτ όπως ήταν λογικό βγήκε μπροστά και έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να βγει σε αντεπιθεση στο 79' με τον Ταρέμι να στρώνει στον Ελ Καμπί και ο Μαροκινός να σουτάρει και να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 90ο λεπτό ο Ελ Καμπί δέχεται κάθετη πάσα περνάει τον Αναρμπέκοφ, και προ κενής εστίας στέλνει την μπάλα, για τρίτη φορά για τον Ολυμπιακό, στο δοκάρι, ενώ ένα λεπτό μετά ο Στρεφέτσα θα μπει στην περιοχή, θα σουτάρει δυνατά και ο Αναρμπέκοφ θα αποκρούσει ξανά.

Ο σκόρερ Ζέλσον Μαρτίνς / Eurokinissi

Με αυτή την νίκη ο Ολυμπιακός διατηρεί τις ελπίδες πρόκρισης και θα πάει να κάνει Χριστούγεννα ήσυχος, με μοναδικό σκοπό τώρα να κάνει το απόλυτο και να φτάσει στους 11 βαθμούς για να προκριθεί.

Συνθέσεις:

Καιράτ Αλμάτι: Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ(Τακμπάγιεφ 62’), Σιρομπόκοφ, Σορόκιν, Μάτα, Γκλέιζερ, Μπάιμπεκ(Κασαμπιουλάκ 82’), Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο(Ζορζίνιο 46’), Ζάρια(Γκρούμικο 46’), Εντμίλσον(Στανόγιεφ 82’)

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Εζε(Γκαρσία 84’), Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο(Ταρέμι 62’), Ποντένσε(Στρεφέτσα 62’), Ελ Καμπί