Καιρός: Ανοιξιάτικη αρχή αλλά με «βουτιά» 10 βαθμών και ισχυρή ψυχρή εισβολή την Πρωτομαγιά
Με ηλιοφάνεια ξεκινά η εβδομάδα, όμως από το απόγευμα της Πέμπτης ψυχρό μέτωπο από τη ΒΑ Ευρώπη θα φέρει βροχές και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.
Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες συνθήκες και την Τετάρτη με τον υδράργυρό να ανεβαίνει πρόσκαιρα ειδικά στην ανατολική χώρα, ενώ η αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πολύ περιορισμένη. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, την Τετάρτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.
Πού αναμένονται μπόρες και καταιγίδες
Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, την Πίνδο, τη δυτική Μακεδονία και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες, που το βράδυ θα εξασθενήσουν.
Άνεμοι και θερμοκρασίες ανά περιοχή
Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο μεταβλητοί άνεμοι 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή το μεσημέρι θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 22-24 και τοπικά κυρίως στη δυτική Ελλάδα τους 25-27°C.
Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-24 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10-22 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 3-4 μποφόρ.
Η ψυχρή εισβολή της Πρωτομαγιάς
Από την Πέμπτη όμως το απόγευμα, στη βόρεια χώρα και την Πρωτομαγιά σε ολόκληρη, αναμένεται μια πολύ ισχυρή για την εποχή, ψυχρή εισβολή. Ψυχρές αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα επηρεάσουν τη χώρα, με απότομη πτώση της θερμοκρασίας, έως και 10 βαθμούς. Παράλληλα, θα εκδηλωθούν βροχές στις περισσότερες περιοχές.