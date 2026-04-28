Καιρός: Ανοιξιάτικη αρχή αλλά με «βουτιά» 10 βαθμών και ισχυρή ψυχρή εισβολή την Πρωτομαγιά

Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες συνθήκες και την Τετάρτη με τον υδράργυρό να ανεβαίνει πρόσκαιρα ειδικά στην ανατολική χώρα, ενώ η αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πολύ περιορισμένη. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, την Τετάρτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.

Πού αναμένονται μπόρες και καταιγίδες



Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, την Πίνδο, τη δυτική Μακεδονία και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες, που το βράδυ θα εξασθενήσουν.

@flashgrofficial 🌤️ Καιρός με… στροφές ενόψει Πρωτομαγιά Η άνοιξη συνεχίζεται, αλλά όχι για πολύ. Μέχρι τότε, η Τετάρτη φέρνει ήλιο σχεδόν σε όλη τη χώρα, με λίγες μόνο τοπικές βροχές στα ορεινά κυρίως σε Μακεδονία, Θεσσαλία και κεντρική-βόρεια Πελοπόννησο, που όμως γρήγορα υποχωρούν. 🌡️ Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά: Στα ανατολικά θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 22 έως 25. 💨 Οι άνεμοι εξασθενούν: Στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ (τοπικά έως 6), στο Ιόνιο ακόμη πιο ήπια, έως 3 με 4 μποφόρ. 📍 Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, έως 25 βαθμούς στην Αθήνα και 21 στη Θεσσαλονίκη. ⚠️ Όμως η αλλαγή έρχεται: Από το απόγευμα της Πέμπτης στα βόρεια και ανήμερα Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα, ο καιρός χαλάει αισθητά, με συνθήκες που θα θυμίσουν… χειμώνα. 👉 Μικρή υπομονή λοιπόν το καλοκαίρι πλησιάζει, αλλά κάνει στάσεις. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου ♬ original sound - Flash.gr

Άνεμοι και θερμοκρασίες ανά περιοχή



Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο μεταβλητοί άνεμοι 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή το μεσημέρι θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 22-24 και τοπικά κυρίως στη δυτική Ελλάδα τους 25-27°C.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη



Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-24 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10-22 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 3-4 μποφόρ.

Η ψυχρή εισβολή της Πρωτομαγιάς



Από την Πέμπτη όμως το απόγευμα, στη βόρεια χώρα και την Πρωτομαγιά σε ολόκληρη, αναμένεται μια πολύ ισχυρή για την εποχή, ψυχρή εισβολή. Ψυχρές αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα επηρεάσουν τη χώρα, με απότομη πτώση της θερμοκρασίας, έως και 10 βαθμούς. Παράλληλα, θα εκδηλωθούν βροχές στις περισσότερες περιοχές.