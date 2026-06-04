Καιρός: Απομακρύνεται η «ψυχρή λίμνη» – Θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς το Σαββατοκύριακο

Με την «ψυχρή λίμνη» να κινείται ανατολικά προς την Τουρκία, η αστάθεια σταδιακά από την Παρασκευή (5/6) θα περιοριστεί κυρίως γύρω από τα ορεινά, ενώ από το Σαββατοκύριακο (6-7/6) θα ανέβει και η θερμοκρασία, μέχρι τους 34-36 βαθμούς.

Την Παρασκευή, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά και γύρω από αυτά θα σημειωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες, περισσότερες στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Εύβοια. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 27-29 και τοπικά τους 30-32οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν και το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-29 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά που το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες και στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29oC, με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ.

Ανεβαίνει ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά σε πιο υψηλά από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ η αστάθεια θα είναι περιορισμένη γύρω από τα ορεινά και στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες.