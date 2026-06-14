Καιρός: Δευτέρα με αρκετή ζέστη – Που θα αγγίξει τους 35 βαθμούς ο υδράργυρος

Αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα 15 Ιουνίου με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια και η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη ως 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα