Καιρός: Δευτέρα με αρκετή ζέστη – Που θα αγγίξει τους 35 βαθμούς ο υδράργυρος
Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για ολόκληρη τη χώρα.
Αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα 15 Ιουνίου με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.
Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια και η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Αττική
- Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
- Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλονίκη
- Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
- Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Μακεδονία, Θράκη
- Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
- Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος
- Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
- Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος
- Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
- Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
Κυκλάδες, Κρήτη
- Καιρός: Γενικά αίθριος.
- Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη ως 30 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
- Καιρός: Γενικά αίθριος.
- Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.