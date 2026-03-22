Καιρός: Δευτέρα με βροχές και καταιγίδες – Έως τους 17 βαθμούς η θερμοκρασία

Βροχερός θα είναι ο καιρός αύριο Δευτέρα 23 Μαρτίου με τη θερμοκρασία έως τους 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στα δυτικά πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 16 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και τα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα, αλλά και διαστήματα με σχεδόν αίθριο καιρό.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές από τo μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις, με τοπικές βροχές στη Μακεδονία κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα οπότε ενδέχεται στα δυτικά να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά τόπους χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις, βαθμιαία τοπικές βροχές και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές αρχικά στην Εύβοια και τις Σποράδες και το μεσημέρι – απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 και τοπικά στα νότια 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 και τοπικά στη νότια Κρήτη 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα